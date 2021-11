Обучавали тайно деца на бойци от Ислямска държава във Финландия

В дома си във финландската столица Илона Таймела преглежда стотици чатове в WhatsApp с бившите си ученици - снимки на животни, математически уравнения и прости изречения на английски и фински език.

Миналата година учителката е давала уроци на финландски деца, затворени на около 3 000 км в сирийския лагер за разселени Ал-Хол - само с помощта на приложението за съобщения. Ал-Хол е обширен палатков град, в който са настанени около 60 000 души, предимно жени и деца, разселени от подкрепяните от САЩ битки за прогонване на групировката "Ислямска държава" от разкъсваната от война Сирия. Сред тях са хиляди деца на майки чужденки, които са пътували до Сирия, за да станат съпруги на джихадисти от ИД.

"Някои от децата не знаеха какво е сграда, какво е къща, защото винаги са живели в палатка", казва Таймела пред АФП.

