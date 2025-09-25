Свят

Заловиха 16-годишен да кара кола със спряна регистрация

Тийнейджърът карал колата на по-големия си брат

25 септември 2025, 08:07
Х ванаха 16-годишен да шофира в Разградско. Той бил спрян от полицията около 22 часа на 23 септември по пътя между две села в посока Шумен. Тийнейджърът карал колата на по-големия си брат, а при проверката полицаите установили, че автомобилът бил със сменени номера, защото колата е с прекратена регистрация. Оказва се, че младежът не сяда за пръв път зад волана и е залавян от униформените да шофира неправомерно.

„Патрул от РУ Лозница е бил в село Чудомир, през което минава републикански път в посока Шумен. Забелязан е автомобил, който забелязвайки патрулката е направил рязък ляв завой. това е направило впечатление на колегите и те са предприели неговото спиране”. Това заяви в ефира на NOVA началникът на  отдел "Охранителна полиция"-Разград комисар Димитър Александров.

Арестуваха непълнолетен, шофирал пиян

Водачът е бил сам в колата. При изискване на документите му той е заявил, че няма шофьорска книжка. Автомобилът бил на 38-годишния му брат. „И двамата са от Нови пазар. Тийнейджърът казал, че е бил установен на 2 септември да шофира неправомерно в Шумен и регистрацията на автомобила е била преустановена. В момента на залавянето му в Разградско обаче колата е била с германски регистрационни номера”, обясни комисар Александров.

По думите му на брата на водача е съставен акт на 2 септември за предоставяне на управление на МПС на лице, което не притежава шофьорска книжка. Наложена му е и глоба от 300 лева. на 23 септември му е наложена същата санкция. „А за регистрационните табели, издадени за друго МПС е образувано досъдебно производство”, подчерта началникът на  отдел "Охранителна полиция"-Разград.

Източник: NOVA    
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Залужний разкри истината за войната в Украйна

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

Премиерът се срещна с президента на Meta по глобални въпроси

Премиерът се срещна с президента на Meta по глобални въпроси

България Преди 13 минути

Последните развития показват нарастващ интерес от страна на компанията към енергийната инфраструктура на България

Първи номинации и любовни трепети разклащат Къщата на Big Brother

Първи номинации и любовни трепети разклащат Къщата на Big Brother

Любопитно Преди 1 час

Съквартирантите ще трябва да посочат кой искат да напусне социалния експеримент

Русия се нуждае от пари за войната. И вдига данъците

Русия се нуждае от пари за войната. И вдига данъците

Свят Преди 3 часа

Руските власти вдигат данъците, макар че бяха обещали да не го правят поне до 2030

<p>Поправиха радара в Скопие с помощ от България</p>

Поправиха радара на летището в Скопие с помощ от България

Свят Преди 3 часа

Николоски: Успяхме да решим проблема за рекордно време от само три дни

Инцидент с пътник спря линия на метрото в София

Инцидент с пътник спря линия на метрото в София

България Преди 3 часа

Следствените органи извършиха оглед и действия по установяване на обстоятелствата около инцидента

Руски самолети край Аляска вдигнаха тревога в САЩ

Руски самолети край Аляска вдигнаха тревога в САЩ

Свят Преди 4 часа

NORAD е идентифицирало два Ту-95, придружени от два изтребителя Су-35

Учените създадоха "бактерия камикадзе“, която унищожава раковите тумори

Учените създадоха "бактерия камикадзе“, която унищожава раковите тумори

Любопитно Преди 4 часа

Бактерията е модифицирана така, че да се самоунищожи, след като достигне висока плътност в туморите

Протест пред централата на „ДПС-Ново начало”

Протест пред централата на „ДПС-Ново начало”

България Преди 4 часа

Инициативата е на гражданското сдружение „Боец”

Един от Лечителите се отправя към Блатото на “Игри на волята” тази вечер

Един от Лечителите се отправя към Блатото на “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 4 часа

Нова капитанска битка определя участниците в Съвета на осъдените

Нетаняху странно заобиколи Европа на път за САЩ

Нетаняху странно заобиколи Европа на път за САЩ

Свят Преди 4 часа

Държавите по Римския статут могат да арестуват премиера на Израел

„ChatGPT, какви акции да купя?“: AI поема ролята на финансов съветник

Технологии Преди 4 часа

Всеки десети инвеститор вече използва чатбот за избор на акции, но експерти предупреждават за висок риск

Актуализираха Националния план за въвеждане на еврото

Актуализираха Националния план за въвеждане на еврото

България Преди 5 часа

Отразен е и постигнатият напредък по техническата подготовка за въвеждане на еврото в страната ни

„Булгаргаз“ иска по-висока цена на природния газ

„Булгаргаз“ иска по-висока цена на природния газ

България Преди 5 часа

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за октомври

Ефектът „Джими Кимъл“: Как 6,3 милиона зрители доказаха, че скандалът продава

Ефектът „Джими Кимъл“: Как 6,3 милиона зрители доказаха, че скандалът продава

Любопитно Преди 5 часа

След едноседмично отстраняване водещият се върна с емоционален монолог, който събра милиони пред екрана и в дигиталните платформи

Прекратиха делото срещу Петър Илиев за плагиатство от труд на доц. Наталия Киселова

Прекратиха делото срещу Петър Илиев за плагиатство от труд на доц. Наталия Киселова

България Преди 5 часа

Киселова: Когато един човек не съжалява, какви претенции да имаш

В полунощ стартира гласуването за „Кмет на годината" 2025

Любопитно Преди 5 часа

Онлайн вотът на платформата Kmetnagodinata.bg ще продължи до 5 октомври

