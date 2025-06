Андрю Тейт остана без книжка след шофиране с почти 200 км/ч

Ш офьорската книжка на скандалния инфлуенсър Андрю Тейт е била отнета за четири месеца, след като е бил засечен от румънската полиция да шофира със 196 км/ч в участък с ограничение 50 км/ч, съобщи Аджерпрес.

Според съобщение на полицейския инспекторат на окръг Вълча нарушението на Тейт е било регистрирано от пътни полицаи в община Ръмнику по време на акция срещу превишената скорост.

🚨🚨 Andrew Tate has been caught speeding 196 km/h in a 50 km/h zone.



He was fined and had his driver’s license suspended for 120 days.



The man is an utter degenerate, he cannot function in society. pic.twitter.com/nlsvmxvTHr