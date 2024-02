"Библията ми го позволява": Майка е обвинена в убийството на 3-годишния си син

М айка, обвинена в убийството на тригодишния си син, твърди, че е използвала бамбуков бастун, за да го бие, защото Библията ѝ казвала, че може да "наказва детето си", предава Sky News, цитирайки съдебни документи.

30-годишната Кристина Робинсън се обадила на службите за спешна помощ в дома си в Бракен Корт, Дърам, през ноември 2022 г. и заявила, че детето ѝ е припаднало, докато е яло кифла със сирене, съобщава Sky News.

Прокурорът Ричард Райт заявил пред Кралския съд в Нюкасъл, че момчето е получило сериозна и фатална травма на главата, след като майка му го е разтърсила силно.

Обвинението посочило, че краката на детето са били превързани, което е прикривало изгаряния, покриващи до 20% от тялото му, които са причинявали мъчителни болки в продължение на няколко седмици преди смъртта му, тъй като то е било насилствено и умишлено изгорено с вряла вода във ваната.

На съдебните заседатели били показани видеозаписи на парамедиците, които се опитвали да спасят момчето в къщата, където Робинсън заявила, че детето се е наранило под душа, но тя не е смятала, че то се нуждае от болнично лечение.

Съседите са чували хленчене през нощта, но не са знаели източника на звука, заявяват от прокуратурата.

