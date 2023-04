Самопризнание, на което никой не вярва: Кой уби семейство Уолф

К огато прането на едно семейство е оставено два поредни дни да се развява във ветровитото, мокро време, съседите непременно ще обърнат внимание.

Джон Крафт забелязва това през една априлска сутрин през 1920 г., докато шофира на път за "Търтъл Лейк" покрай фермата на семейство Джейкъб Уолф.

Там, на простора, той забелязва същите бели и цветни дрехи, които бе видял и предишния ден. Това било нетипично за семейството, затова той решава да проучи, пише bismarcktribune.

Влизайки в двора на фермата, той тръгва към къщата на семейството, когато вниманието му внезапно е привлечено от странен звук от грухтенето на прасета в близкия обор. Вратата на плевнята била леко открехната и ритмично се блъскала от вятъра. Крафт се приближава и предпазливо надниква вътре.

