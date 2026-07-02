"Заедно до самия край": Откриха телата на кралица на красотата и приятеля ѝ под руините във Венецуела

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„Той ми даде сили“: Жена разказа как е спасила 18-дневното си бебе под руините във Венецуела

Б ивша кралица на красотата от Флорида е сред жертвите на опустошителните земетресения, които разтърсиха Венецуела миналата седмица. Семейството на момичето потвърди черната вест в понеделник, след като спасителните екипи откриха тялото ѝ, лежащо рамо до рамо с това на нейния приятел, под развалините на жилищната им сграда.

23-годишната Скарлент Родригес и половинката ѝ Хосе Кастро бяха в неизвестност в продължение на няколко дни. Техният дом в силно засегнатия район Катия Ла Мар в щата Ла Гуайра се срути напълно по време на мощния трус на 24 юни, съобщава изданието HOLA!.

Miss Grand Orlando 2025 Skarlent Rodriguez and her boyfriend Jose Castro were found lifeless after days of searching following the devastating earthquake that struck Venezuela on June 24, 2026.https://t.co/KCkPIqlKp6 pic.twitter.com/ZHS1wEVB8F — Official PEP.ph (@PEPalerts) July 1, 2026

След мащабна и денонощна издирвателна операция, телата на Родригес и Кастро бяха извадени в понеделник. Двамата са били затрупани заедно под тоновете бетон.

„За съжаление, и двамата бяха открити мъртви… един до друг, заедно до самия край. Няма думи, с които да опишем болката, която изпитваме в момента“, написаха съкрушените семейства на двамата в общо изявление при стартирането на благотворителна кампания в подкрепа на погребенията им.

Трагедията за фамилията е неописуема, тъй като в катастрофалното бедствие са загинали също бащата, бабата, чичото и лелята на Хосе Кастро.

Bodies of Florida beauty queen, boyfriend found lying side-by-side underneath rubble left by devastating Venezuela earthquakes https://t.co/HwUS7tqaI3 pic.twitter.com/Z4fnPitq8o — New York Post (@nypost) July 2, 2026

Една угаснала звезда

Скарлент Родригес, която е родом от Венецуела, започна да изгражда успешна международна кариера и да печели сериозно признание в САЩ, след като миналата година бе коронясана за „Мис Гранд Орландо“ на престижния конкурс във Флорида. Въпреки че тогава не успя да грабне голямата титла „Мис Гранд Флорида“, 23-годишната красавица се превърна в изключително популярна и обичана фигура в модните среди, сочена за пример заради отдадеността си на благотворителността и моделството.

Организаторите на конкурса „Мис Гранд Флорида“ изразиха дълбоката си скръб в социалните мрежи, припомняйки ярката следа, която Скарлент остави след себе си:

„Нейната лъчезарна усмивка, топъл дух и непоколебима позитивност докосваха всеки, когото срещнеше – както на сцената, така и извън нея. Тя ще бъде запомнена не само с красотата и постиженията си, но и с начина, по който вдъхновяваше околните и се държеше с достойнство и светлина. Наследството ѝ ще живее вечно в сърцата на нейните колежки, журито, директорите и цялото ни семейство.“

Катастрофалните земетресения, които удариха Венецуела на 24 юни, предизвикаха хуманитарна катастрофа в страната. По последни официални данни на венецуелските власти, потвърденият брой на загиналите вече достигна най-малко 1719 души, а ранените са близо 5000, като надеждите за намиране на още оцелели под руините прогресивно намаляват.