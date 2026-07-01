Свят

„Той ми даде сили“: Жена разказа как е спасила 18-дневното си бебе под руините във Венецуела

Даяна Патиньо и 18-дневното ѝ момченце бяха извадени живи след повече от 30 часа под развалините на срутен осеметажен блок във Венецуела. Докато спасителите се надпреварват с времето в Ла Гуайра, броят на жертвите от трусовете надхвърли 1900 души

Стела Христова Стела Христова

1 юли 2026, 10:53
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М лада майка проговори пред световните медии, след като тя и нейният едва 18-дневен син бяха спасени по чудо след двете опустошителни земетресения, които удариха Венецуела в сряда миналата седмица (24 юни).

Даяна Патиньо и новороденият Хуан Давид бяха извадени от развалините на срутилата се жилищна сграда в ранните сутрешни часове в петък. Двамата са прекарали заклещени под тонове бетон повече от 30 часа. Спасителните екипи са успели да поддържат бебето хидратирано, като прекарали тънка сламка през тръба сред отломките, за да му доставят вода, разказва през сълзи Патиньо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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„Този, който ми даде сили да не изпадна в пълно отчаяние, беше синът ми“, споделя младата жена пред ABC News. „Продължавах да си повтарям в тъмнината: „Докато той е жив, и аз ще бъда жива.“

  • Падане от осмия етаж

Даяна разказва, че по време на мощните последователни трусове с магнитуд 7,2 и 7,5 двамата със сина ѝ са се намирали в апартамента си на осмия етаж. В момента на срутването тя сменяла пелените на бебето. Когато подът пропаднал, тя инстинктивно го притиснала към себе си и новороденото паднало директно върху гърдите ѝ, докато тя го закриляла с тялото си при падането.

Бащата на малкия Хуан Давид – Херсон Трухильо, също е оцелял по чудо. По време на труса той е бил извън сградата. Веднага след спирането на земята той успял да мобилизира съседи и доброволци, за да започнат веднага да копаят с голи ръце в опит да открият семейството му.

Майката е хоспитализирана с фрактура на коляното и множество други наранявания. Истинското чудо обаче е, че бебето Хуан Давид е напълно невредимо – по тялото му няма нито една драскотина. Дълбоко вярващите родители отдават този невероятен изход на факта, че при падането двамата с майка му са се приземили върху дебел екземпляр от Библията, който омекотил удара от срутващите се тавани.

  • Надпревара с времето в зоната на бедствието

Шест дни след катастрофалното бедствие спасителните операции в страната продължават денонощно. Най-тежко е положението в северния крайбрежен град Ла Гуайра, където над 200 сгради са изравнени със земята. Повече от 20 държави вече са изпратили специализирани екипи, които използват обучени кучета и термокамери на дронове в търсене на оцелели под отломките.

Историите за спасени хора поддържат надеждата жива. Американски екип успя да извади 51-годишна жена в Ла Гуайра след 10-часов капан. В близкия град Карабайеда спасителите постигнаха немислимото, изваждайки жив 21-годишен мъж, прекарал невероятните 106 часа под руините.

Въпреки тези искри на надежда, черната статистика продължава да расте стремглаво. Към днешна дата официално е потвърдена смъртта на над 1900 души, а ранените са повече от 10 500. Сред загиналите са и трима американски граждани, а най-малко 12 други остават в неизвестност.

Черната статистика на бедствието към 1 юли 2026 г.

  • Дата на трусовете: 24 юни 2026 г. (сряда)
  • Магнитуд: Два последователни мощни труса от 7,2 и 7,5 по Рихтер.
  • Епицентър на разрушенията: Северният крайбрежен град Ла Гуайра (над 200 срутени сгради).
  • Човешки жертви: Над 1900 загинали и над 10 500 ранени.
  • Международна помощ: Спасителни екипи от над 20 държави на терен.
Разрушенията след смъртоносното земетресение във Венецуела
50 снимки
земетресения Венецуела
земетресения Венецуела
земетресения Венецуела
земетресения Венецуела
Редактор: Стела Христова
Източник: ABC News    
Земетресение Венецуела Спасяване Чудо Майка и бебе Оцелели Природно бедствие Спасителни екипи
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