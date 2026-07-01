„Той ми даде сили“: Жена разказа как е спасила 18-дневното си бебе под руините във Венецуела

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М лада майка проговори пред световните медии, след като тя и нейният едва 18-дневен син бяха спасени по чудо след двете опустошителни земетресения, които удариха Венецуела в сряда миналата седмица (24 юни).

Даяна Патиньо и новороденият Хуан Давид бяха извадени от развалините на срутилата се жилищна сграда в ранните сутрешни часове в петък. Двамата са прекарали заклещени под тонове бетон повече от 30 часа. Спасителните екипи са успели да поддържат бебето хидратирано, като прекарали тънка сламка през тръба сред отломките, за да му доставят вода, разказва през сълзи Патиньо.

„Този, който ми даде сили да не изпадна в пълно отчаяние, беше синът ми“, споделя младата жена пред ABC News. „Продължавах да си повтарям в тъмнината: „Докато той е жив, и аз ще бъда жива.“

Падане от осмия етаж

Даяна разказва, че по време на мощните последователни трусове с магнитуд 7,2 и 7,5 двамата със сина ѝ са се намирали в апартамента си на осмия етаж. В момента на срутването тя сменяла пелените на бебето. Когато подът пропаднал, тя инстинктивно го притиснала към себе си и новороденото паднало директно върху гърдите ѝ, докато тя го закриляла с тялото си при падането.

Бащата на малкия Хуан Давид – Херсон Трухильо, също е оцелял по чудо. По време на труса той е бил извън сградата. Веднага след спирането на земята той успял да мобилизира съседи и доброволци, за да започнат веднага да копаят с голи ръце в опит да открият семейството му.

An 18 day old baby rescued from the earthquake rubble in Venezuela is handed back to the Father. Notice the joy and love on everyone’s face especially the Father… can you imagine how he feels right now?

God is very wonderful.pic.twitter.com/xQ9xqZumhU — nedubillions🇦🇷🇪🇸🇰🇷 🌚 (@iamnedubillions) June 27, 2026

Майката е хоспитализирана с фрактура на коляното и множество други наранявания. Истинското чудо обаче е, че бебето Хуан Давид е напълно невредимо – по тялото му няма нито една драскотина. Дълбоко вярващите родители отдават този невероятен изход на факта, че при падането двамата с майка му са се приземили върху дебел екземпляр от Библията, който омекотил удара от срутващите се тавани.

Mom rescued from Venezuela rubble with newborn describes harrowing 32 hours: 'A miracle' https://t.co/jrbrQxQdtj pic.twitter.com/6Zx8OAwwvY — New York Post (@nypost) June 29, 2026

Надпревара с времето в зоната на бедствието

Шест дни след катастрофалното бедствие спасителните операции в страната продължават денонощно. Най-тежко е положението в северния крайбрежен град Ла Гуайра, където над 200 сгради са изравнени със земята. Повече от 20 държави вече са изпратили специализирани екипи, които използват обучени кучета и термокамери на дронове в търсене на оцелели под отломките.

Историите за спасени хора поддържат надеждата жива. Американски екип успя да извади 51-годишна жена в Ла Гуайра след 10-часов капан. В близкия град Карабайеда спасителите постигнаха немислимото, изваждайки жив 21-годишен мъж, прекарал невероятните 106 часа под руините.

Въпреки тези искри на надежда, черната статистика продължава да расте стремглаво. Към днешна дата официално е потвърдена смъртта на над 1900 души, а ранените са повече от 10 500. Сред загиналите са и трима американски граждани, а най-малко 12 други остават в неизвестност.

"As long as he was alive, I was going to be alive." ❤️ A mother's powerful words after she and her 18-day-old baby were rescued from the rubble of their home in Venezuela. A story of resilience, hope, and the unbreakable bond between parent and child. #Venezuela #Hope pic.twitter.com/A54Q3SoMjF — Social2worx (@Social2Worx) June 29, 2026

Черната статистика на бедствието към 1 юли 2026 г.