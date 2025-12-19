Любопитно

Мистериозна експлозия? Нещо се е разбило на Луната и ударът е бил видим на Земята

Луната е един от най-очарователните, привлекателни и грациозни обекти, блестящи в нощното небе

19 декември 2025, 06:33
Мистериозна експлозия? Нещо се е разбило на Луната и ударът е бил видим на Земята
Източник: iStock/Getty Images

Л уната е един от най-очарователните, привлекателни и грациозни обекти, блестящи в нощното небе. Но както знаем, това красиво небесно тяло, единственият естествен спътник на нашата планета, има множество кратери на повърхността си.

Някога чудили ли сте се как са се образували?

Тези петна, или кратери, са резултат от сблъсъци на астероиди в продължение на милиони години, датиращи от времето, когато Слънчевата система все още се е оформяла.

Един такъв експлозивен удар се е случил наскоро и е заснет от Земята.

Заснета е експлозия на повърхността на Луната

На 12 декември 2025 г., точно в 03:09:36 UTC, астрономи от обсерваторията и планетариума Арма (AOP) в Ирландия регистрираха поразителна бяла светкавица от тъмната страна на Луната. Това е първото видео на подобно събитие, заснето от Ирландия, и едва второто от Обединеното кралство, според официалното съобщение на AOP.

Докторантът Андрю Маршал-Лий е заснел момента с помощта на роботизирания телескоп Арма (ART), забелязвайки кратък взрив, съответстващ на малък метеорит, ударил се в лунната повърхност.

Ударът се е случил точно преди метеорния поток Геминиди да достигне своя пик на 13 декември, произхождащ от астероид 3200 Фаетон.

„Проблясъците от удари в Луната са редки събития и се наблюдават много от време на време, въпреки че е по-вероятно да бъдат засечени по време на големи метеорни потоци“, заяви AOP, което прави Геминидите основен заподозрян.

Тези сблъсъци на Луната защитават Земята

Кратерите на Луната доказват, че тя е щитът на Земята, поглъщайки космически отломки, които никога не виждаме. „Обектите, отговорни за тези проблясъци, обикновено са много малки, често по-малки от топка за голф, и са твърде слаби, за да бъдат видени с телескоп в Космоса“, обясниха изследователи от AOP. Когато ударят с висока скорост... кинетичната им енергия бързо се превръща в топлина и светлина.“ Проблясъците траят части от секундата, трудно е да се уловят без бързи камери на 20+ см телескопи, които търпеливо наблюдават тъмната страна.

Това последва два ноемврийски удара, заснети от аматьор и публикувани по-рано в неговия X акаунт. Екипите проучват точния източник, но връзките с Геминидите изглеждат солидни - очаквайте скоро още анализи.

Забелязването им изисква късмет и екипировка, но те разкриват метеороидни потоци, бомбардиращи Луната.

Източник: Times of India    
Луна Лунни кратери Метеоритни удари Астероиди Метеорен поток Геминиди Експлозия на Луната Щит на Земята Обсерватория Арма Космически отломки Астрономически заснемания
