Мъгли сутрин и слънце следобед, слаби валежи през уикенда

19 декември 2025, 06:31
П рез нощта вятърът ще стихне и отново на много места в равнините ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Над планинските райони ще преобладава ясно време. Минималните температури ще бъдат между -4 и 1 градус, малко по-високи по Черноморието, в София – около -2 градуса. Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще задържи по-високо от средното за декември.

В петък

през по-голямата част от деня в равнините и котловините ще се задържи облачно и мъгливо, а над планинските райони ще е предимно слънчево. Към края на деня ще се появи и усили вятърът от североизток. Максималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в София – около 9 градуса.

В планините

ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, а на 2000 метра – около 3 градуса.

По Черноморието

ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на отделни места с намалена видимост. Към края на деня ще се усили вятърът от североизток. Максималните температури ще бъдат 11-12 градуса. Температурата на морската вода е 11-13 градуса, а вълнението на морето ще е 1 бал.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 52 мин. и залязва в 16 ч. и 55 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 3 мин. Луната в София изгрява в 7 ч. и 39 мин. и залязва в 16 ч. и 0 мин. Фаза на Луната: един ден преди новолуние.

През уикенда

В събота отново на много места ще има мъгла. В следобедните часове от югоизток облачността ще се увеличи и в неделя ще бъде предимно облачно. Ще има и валежи, предимно от дъжд и предимно слаби. Вятърът ще е от изток-североизток, слаб, в източната половина от страната до умерен. Минималните температури в събота ще са около нулата, в неделя – от -2 – 0 градуса в югозападните райони до 6 – 7 градуса в крайните източни. Дневните слабо ще се понижават и в неделя ще са между 4 и 9 градуса.

Източник: НИМХ    
Протести в София и редица градове тази вечер
Ексклузивно

Протести в София и редица градове тази вечер

Преди 12 часа
Кражба на над 3,2 млн. лв. от болница в Пловдив
Ексклузивно

Кражба на над 3,2 млн. лв. от болница в Пловдив

Преди 11 часа
Ново скандално желание на Тръмп ще разтърси САЩ
Ексклузивно

Ново скандално желание на Тръмп ще разтърси САЩ

Преди 10 часа
Ескалация, огън и сблъсъци в сърцето на Европа
Ексклузивно

Ескалация, огън и сблъсъци в сърцето на Европа

Преди 13 часа

