"Изключително замърсен" въздух в София и Пловдив

След скандала в 138-о СУЗИЕ: Родители твърдят, че назначаването на директора е съмнително

"Алианса за права и свободи" от "Дондуков" 2: Нов кабинет в сегашното НС е почти невъзможен

"Победените от мен ме носеха на ръце" - пътят на Боян Радев от рудника до олимпийския връх

МЕЧ пред президента Радев: Виждаме невъзможност да се формира работещо правителство чрез политически предателства

Нощ на ужаса в София: Шестима обвинени в отвличане и лишаване от свобода на мъж, похитили го с торба на главата

Протести в София и редица градове тази вечер

Трима задържани при опит да пласират фалшиво евро в София

Последен кръг от консултации - "Величие" разговаря с президента Радев

П рез изминалата нощ в някои градове в страната бяха отчетени високи концентрации на атмосферни замърсители, пише NOVA .

В часовете около полунощ уредите в София са измерили над 350 микрограма на кубичен метър фини прахови частици.

Източник: iStock/Getty Images

В Пловдив този показател е достигнал над 400 микрограма.

Опасно мръсен въздух в 4 големи града в страната

Според индекса на Европейската комисия въздухът в двата най-големи града у нас е бил „изключително замърсен”.

Мъглите и тихото декемврийско време през последните дни са предпоставка за натрупване на замърсители в ниските атмосферни слоеве. Раздвижване в атмосферната циркулация се очаква от неделя нататък.