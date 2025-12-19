България

"Изключително замърсен" въздух в София и Пловдив

Раздвижване в атмосферната циркулация се очаква от неделя нататък

19 декември 2025, 07:24
П рез изминалата нощ в някои градове в страната бяха отчетени високи концентрации на атмосферни замърсители, пише NOVA.

В часовете около полунощ уредите в София са измерили над 350 микрограма на кубичен метър фини прахови частици.

В Пловдив този показател е достигнал над 400 микрограма.

Опасно мръсен въздух в 4 големи града в страната

Според индекса на Европейската комисия въздухът в двата най-големи града у нас е бил „изключително замърсен”.

Мъглите и тихото декемврийско време през последните дни са предпоставка за натрупване на замърсители в ниските атмосферни слоеве. Раздвижване в атмосферната циркулация се очаква от неделя нататък.

