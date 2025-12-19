19 декември: Краят на една приказка - най-известната раздяла

Н а 19 декември 1995 г. британската кралица Елизабет II официално иска от престолонаследника принц Чарлз и Даяна, принцеса на Уелс, да сложат край на брака си. Решението идва след години на публични конфликти, медийни разкрития и нарастващо напрежение около отношенията между кралския син и съпругата му.

Кралицата изпраща отделни писма до двамата, в които изразява становището си, че разводът е „желателен“ и в интерес както на семейството, така и на монархията. Това е рядка и показателна стъпка от страна на британския монарх, тъй като до този момент дворецът се въздържа от директна намеса в личния живот на двойката.

Бракът между принц Чарлз и лейди Даяна Спенсър е сключен през юли 1981 г. и е следен от милиони хора по света. Двойката има двама синове – принцовете Уилям и Хари. Още през 1992 г. обаче премиерът Джон Мейджър обявява пред парламента, че двамата са се разделили, макар и без официален развод.

През следващите години напрежението около кралското семейство се засилва. През 1994 г. принц Чарлз публично признава за извънбрачна връзка с Камила Паркър Боулс. Година по-късно принцеса Даяна дава откровено телевизионно интервю за BBC, в което говори за трудностите в брака, психичното си състояние и липсата на подкрепа в двореца. Интервюто допринася за решението на кралицата да сложи край на продължаващата криза.

След писмото на Елизабет II преговорите за развода протичат сравнително бързо. На 28 август 1996 г. бракът между принц Чарлз и Даяна официално е прекратен. Принцесата губи титлата „Нейно кралско височество“, но запазва званието „принцеса на Уелс“ и остава активна обществена фигура, съсредоточена върху благотворителна дейност.

Разводът бележи важен момент в съвременната история на британската монархия, като показва промяна в подхода на двореца към брака, личния живот на членовете на кралското семейство и отношенията с обществеността и медиите.

„Титаник“ пленява сърцата и киносалоните

На 19 декември 1997 г. по кината излиза „Титаник“ – мащабната историческа драма на режисьора Джеймс Камерън, посветена на трагичната съдба на едноименния океански лайнер. Филмът, в който главните роли са поверени на Леонардо ди Каприо и Кейт Уинслет, бързо се превръща в едно от най-значимите събития в историята на съвременното кино.

„Титаник“ разказва художествена история, развиваща се на фона на реалната катастрофа от април 1912 г., когато британският пътнически кораб потъва по време на първото си плаване след сблъсък с айсберг в Северния Атлантик. В центъра на сюжета е любовната история между Джак Доусън – беден художник, и Роуз Дюит Бюкейтър – млада жена от висшето общество, чиито съдби се преплитат на борда на кораба.

Проектът на Камерън е сред най-амбициозните и скъпи продукции на своето време. Режисьорът отделя години за проучване на историческите детайли, а за снимките е построена почти пълноразмерна реплика на „Титаник“. Продукцията среща редица технически и финансови предизвикателства, а бюджетът ѝ нараства до над 200 милиона долара – сума, която по онова време поражда сериозни съмнения относно бъдещия ѝ успех.

Въпреки първоначалния скептицизъм, след премиерата си „Титаник“ получава изключително силен зрителски интерес. Филмът оглавява боксофис класациите в продължение на седмици и привлича публика от всички възрасти по света. Впоследствие той се превръща в един от най-касовите филми на всички времена, като дълги години държи рекорда за най-високи приходи в световния боксофис.

Успехът сред критиците е също толкова значим. „Титаник“ получава 14 номинации за наградите „Оскар“ и печели 11 от тях, включително за най-добър филм и най-добър режисьор – постижение, което го нарежда сред най-награждаваните продукции в историята на Академията. Филмът е отличен и за музиката си, включително за песента „My Heart Will Go On“, изпълнена от Селин Дион, която се превръща в световен хит.

Премиерата на „Титаник“ утвърждава Джеймс Камерън като един от водещите режисьори на Холивуд, а Леонардо ди Каприо и Кейт Уинслет се превръщат в любими международни звезди. Десетилетия по-късно филмът остава културен феномен, символ на мащабното кино и пример за съчетание между историческа драма, романтика и технологични иновации.

Родени:

1875 г. – родена е сръбската математичка Милева Марич, съпруга на Алберт Айнщайн

1915 г. – родена е френската певица Едит Пиаф

1937 г. – роден е българският музикант Милчо Левиев

1966 г. – роден е италианският скиор Алберто Томба

1974 г. – роден е българският щангист Гълъбин Боевски

1980 г. – роден е американският актьор Джейк Гиленхол („След утрешния ден“< „Планината Броукбек“, „Снайперисти“, „Зодиак“, „Принцът на Персия: Пясъците на времето“, „Еверест“)

Починали: