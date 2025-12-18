Свят

Осъдиха Уиз Калифа на затвор в Румъния

Причината е притежание на наркотици за лична употреба

18 декември 2025, 22:09
Осъдиха Уиз Калифа на затвор в Румъния
Източник: Getty Images

А мериканският рапър Уиз Калифа, роден с името Томаз Камерън Джибрил, е осъден на 9 месеца лишаване от свобода в Румъния за притежание на наркотици за лична употреба. Решението е постановено на 18 декември 2025 г. от Апелативния съд в Констанца, след като подадена от Териториалната служба на Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма жалба частично отмени предходно решение на Трибунала в Констанца, който беше наложил единствено глоба в размер на 3000 леи (почти 600 евро), съобщи БГНЕС.

Задържаха Wiz Khalifa за притежание на наркотици

Съгласно мотивите на съда, присъдата е наложена по Закон № 143/2000, който урежда незаконното притежание на опасни наркотични вещества за лична употреба. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, в съответствие с румънското законодателство. Уиз Калифа е бил за кратко задържан в хода на съдебните производства през 2024 г., но впоследствие е бил освободен, без да му бъде наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“. Властите подчертаха, че делото не засяга трафик или разпространение на наркотични вещества, а се отнася единствено до притежание за лична употреба.

Румънското законодателство предвижда строги санкции за подобни нарушения, като наказанията варират от три месеца до две години лишаване от свобода или глоба. Това поставя Румъния сред европейските държави с едни от най-строгите регулации по отношение на незаконните наркотици. За разлика от това, в редица европейски страни и в някои щати на САЩ притежанието на малки количества за лична употреба е декриминализирано или се санкционира само с административна глоба. Румъния обаче поддържа твърда правна рамка срещу всякаква форма на незаконно притежание на наркотични вещества.

Правните проблеми на рапъра предизвикаха международен отзвук поради високия му обществен профил и значителните различия в законодателството относно наркотиците в отделните държави. В много юрисдикции притежанието на малки количества за лична употреба не води до наказателна отговорност, което подчертава контрастния подход на румънските власти.

Тази присъда допринася към продължаващия дебат за политиките по отношение на наркотиците и тяхното прилагане в Европа, особено когато става дума за чуждестранни граждани, които може да не са запознати с местните закони. Случаят с Уиз Халифа ясно показва значението на познаването на различните правни стандарти в чужбина и потенциалните последици от тяхното нарушаване, дори когато става дума за количества, предназначени единствено за лична употреба. 

Източник: БГНЕС    
Уиз Калифа Румъния Присъда за наркотици
