"Отнемат ни въздуха": Гняв срещу компанията на Мъск за изкуствен интелект

Ж ители на Мемфис, Тенеси се оплакват, че вече се борят за чист въздух, след като компанията за изкуствен интелект на Илон Мъск започна да изпомпва струи замърсяване, за да захранва гигантския си център за данни, пише People.

„Това е въздух, даден от Бог, и човек не бива да ни го отнема. Не ме интересува колко пари има Мъск“, каза пред Time по-рано тази година Ийстър Нокс, 76-годишна жена, която живее в Бокстаун, само на пет километра от центъра за данни xAI.

Жената, на която е поставена диагноза хронична обструктивна белодробна болест през 2024 г. и която е загубила трима близки от рак, започнала да усеща миризма на газ във въздуха миналата година и вече не отваря прозорците си заради миризмата на „гнило зеле“.

Бокстаун има мнозинство от чернокожо население със среден доход на домакинствата от 36 000 долара, съобщиха по-рано Time и Politico. От поколения жителите се борят със здравословни проблеми, свързани със замърсяването.

Според Politico, районът включва 17 промишлени съоръжения, а качеството на въздуха е било считано за нездравословно поради смог още преди изграждането на суперкомпютъра на милиардера. Появата на съоръжението за данни само е изострила затрудненото положение на жителите.

„Представете си протеста, ако тези съоръжения бяха разположени до Детската изследователска болница „Сейнт Джуд“, никой нямаше да го позволи. Вместо това те бяха разположени в задния двор на исторически чернокож, недостатъчно обслужван квартал, затвърждавайки дългото наследство от екологичен расизъм в Мемфис – и в нашата страна“, каза пред TIME Остин Далго, лекар по академична практика в Южен Мемфис.

PEOPLE MAG ON MUSK VS. MEMPHIS: “Resident says she can’t open windows anymore because of rotten smell from living near Elon’s data center in BOXTOWN…”



No community input. Just vague promises of jobs and investment. @MemphisChamber @mayorpaulyoung https://t.co/MLPhjzYUnd pic.twitter.com/ivMuVvZJa3 — The Tennessee Holler (@TheTNHoller) December 17, 2025

Мъск и xAI не отговориха веднага на исканията на PEOPLE за коментар.

На уебсайта на xAI , компанията описва своя суперкомпютър, наречен Colossus, като „най-големия в света“. Системата за обучение с изкуствен интелект, с изумителната производителност от 200 000 графични процесора (Graphics Processing Unit), помага за захранването на чатбота на компанията, Grok, според уебсайта.

„Казаха ни, че ще отнеме 24 месеца за изграждане. Затова взехме проекта в свои ръце, поставихме под въпрос всичко, премахнахме всичко ненужно и постигнахме целта си за четири месеца“, гласеше съобщение на уебсайта.

Според докладите, за да захранва масивната машина, компанията е използвала газови турбини.

Турбините са били предназначени да бъдат временно решение, тъй като е била изградена подходяща инфраструктура, която да поддържа Colossus, но жителите заявиха, че се опасяват от опасния прецедент, който подобни действия създават за други центрове за данни с изкуствен интелект, съобщи Memphis Commercial Appeal.

През юни NAACP подаде известие за намерение да съди xAI, твърдейки, че компанията нарушава Закона за чистия въздух, въпреки че според изданието все още не е заведено дело.

Нито една от тези турбини не е имала контрол на замърсяването, който обикновено се изисква от федералния закон или разрешително до това лято, съобщи Politico, отбелязвайки, че по това време те вече са били в експлоатация от шест месеца.

След месеци дебати, здравният отдел на окръг Шелби одобри разрешение през юли.

В изявление, споделено с Memphis Commercial Appeal през юли, xAI заяви, че е спазила всички федерални, щатски и местни закони. Компанията заяви, че всички временни турбини са изведени от експлоатация, като само 15 разрешени турбини са в употреба, според доклада. (Компанията също така изгражда втори кампус Colossus на адрес 5420 Tulane Road, с планове за изграждане на още по-голям център за данни в близкия Уайтхейвън, съобщиха изданията).

В понеделник, 15 декември, жалбата за отнемане на разрешителното за въздушен транспорт на xAI беше отхвърлена след седемчасово изслушване с участието на членове на общността, според Търговския апелативен орган на Мемфис.

Централен момент в обжалването беше, че първоначалното решение е „незаконно“ и че настоящата ситуация позволява на компаниите да изграждат газови турбини без разрешителни, мнение на местната общност или предварителни екологични доклади, според изданието.

Докато различни организации, застъпници и наблюдателни групи бият тревога, градските власти твърдят, че присъствието на компанията в района ще подпомогне местната икономика чрез нови работни места и приходи от данък върху недвижимите имоти, които ще бъдат насочени към обществени проекти, според Time.

Това не е разсеяло опасенията на някои жители. През април стотици хора се появиха на публично изслушване относно разрешителното за въздух на xAI за постоянни турбини и споделиха своите опасения.

„Защо не можем да дишаме у дома?“, каза 28-годишната Алексис Хъмфри, която получи първия си тежък астматичен пристъп от 15 години насам, малко след като суперкомпютърът беше построен, според Time.

След като администрацията на Тръмп затвори научноизследователския отдел на Агенцията за опазване на околната среда, безпокойството нарасна, тъй като центровете за данни, собственост на големи компании, се надпреварват да се разширяват. Жителите изразиха опасения относно увеличените разходи за електроенергия, докато хората в други щати се притесняват за качеството на питейната си вода.

Тъй като опасенията относно дългосрочните последици за здравето от близкия център за данни нарастват в Южен Мемфис, все повече хора говорят открито.

На протест по-рано тази година, според Politico, щатският представител Джъстин Пиърсън каза: „Те пуснаха дробовете и въздуха ни на търг и ни продадоха на най-богатия човек в света.“