Свят

"Отнемат ни въздуха": Гняв срещу компанията на Мъск за изкуствен интелект

„Това е въздух, даден от Бог, и човек не бива да ни го отнема. Не ме интересува колко пари има Мъск“

19 декември 2025, 06:33
"Отнемат ни въздуха": Гняв срещу компанията на Мъск за изкуствен интелект
Източник: Getty Images

Ж ители на Мемфис, Тенеси се оплакват, че вече се борят за чист въздух, след като компанията за изкуствен интелект на Илон Мъск започна да изпомпва струи замърсяване, за да захранва гигантския си център за данни, пише People.

„Това е въздух, даден от Бог, и човек не бива да ни го отнема. Не ме интересува колко пари има Мъск“, каза пред Time по-рано тази година Ийстър Нокс, 76-годишна жена, която живее в Бокстаун, само на пет километра от центъра за данни xAI.   

Жената, на която е поставена диагноза хронична обструктивна белодробна болест през 2024 г. и която е загубила трима близки от рак, започнала да усеща миризма на газ във въздуха миналата година и вече не отваря прозорците си заради миризмата на „гнило зеле“.

Бокстаун има мнозинство от чернокожо население със среден доход на домакинствата от 36 000 долара, съобщиха по-рано Time и Politico. От поколения жителите се борят със здравословни проблеми, свързани със замърсяването.

Според Politico, районът включва 17 промишлени съоръжения, а качеството на въздуха е било считано за нездравословно поради смог още преди изграждането на суперкомпютъра на милиардера. Появата на съоръжението за данни само е изострила затрудненото положение на жителите. 

„Представете си протеста, ако тези съоръжения бяха разположени до Детската изследователска болница „Сейнт Джуд“, никой нямаше да го позволи. Вместо това те бяха разположени в задния двор на исторически чернокож, недостатъчно обслужван квартал, затвърждавайки дългото наследство от екологичен расизъм в Мемфис – и в нашата страна“, каза пред TIME Остин Далго, лекар по академична практика в Южен Мемфис. 

Мъск и xAI не отговориха веднага на исканията на PEOPLE за коментар.

На уебсайта на xAI , компанията описва своя суперкомпютър, наречен Colossus, като „най-големия в света“. Системата за обучение с изкуствен интелект, с изумителната производителност от 200 000 графични процесора (Graphics Processing Unit), помага за захранването на чатбота на компанията, Grok, според уебсайта.

„Казаха ни, че ще отнеме 24 месеца за изграждане. Затова взехме проекта в свои ръце, поставихме под въпрос всичко, премахнахме всичко ненужно и постигнахме целта си за четири месеца“, гласеше съобщение на уебсайта. 

Според докладите, за да захранва масивната машина, компанията е използвала газови турбини.

Турбините са били предназначени да бъдат временно решение, тъй като е била изградена подходяща инфраструктура, която да поддържа Colossus, но жителите заявиха, че се опасяват от опасния прецедент, който подобни действия създават за други центрове за данни с изкуствен интелект, съобщи Memphis Commercial Appeal.

През юни NAACP подаде известие за намерение да съди xAI, твърдейки, че компанията нарушава Закона за чистия въздух, въпреки че според изданието все още не е заведено дело.

Нито една от тези турбини не е имала контрол на замърсяването, който обикновено се изисква от федералния закон или разрешително до това лято, съобщи Politico, отбелязвайки, че по това време те вече са били в експлоатация от шест месеца.

След месеци дебати, здравният отдел на окръг Шелби одобри разрешение през юли.

В изявление, споделено с Memphis Commercial Appeal през юли, xAI заяви, че е спазила всички федерални, щатски и местни закони. Компанията заяви, че всички временни турбини са изведени от експлоатация, като само 15 разрешени турбини са в употреба, според доклада. (Компанията също така изгражда втори кампус Colossus на адрес 5420 Tulane Road, с планове за изграждане на още по-голям център за данни в близкия Уайтхейвън, съобщиха изданията).

В понеделник, 15 декември, жалбата за отнемане на разрешителното за въздушен транспорт на xAI беше отхвърлена след седемчасово изслушване с участието на членове на общността, според Търговския апелативен орган на Мемфис.

Централен момент в обжалването беше, че първоначалното решение е „незаконно“ и че настоящата ситуация позволява на компаниите да изграждат газови турбини без разрешителни, мнение на местната общност или предварителни екологични доклади, според изданието.

Докато различни организации, застъпници и наблюдателни групи бият тревога, градските власти твърдят, че присъствието на компанията в района ще подпомогне местната икономика чрез нови работни места и приходи от данък върху недвижимите имоти, които ще бъдат насочени към обществени проекти, според Time. 

Това не е разсеяло опасенията на някои жители. През април стотици хора се появиха на публично изслушване относно разрешителното за въздух на xAI за постоянни турбини и споделиха своите опасения.

„Защо не можем да дишаме у дома?“, каза 28-годишната Алексис Хъмфри, която получи първия си тежък астматичен пристъп от 15 години насам, малко след като суперкомпютърът беше построен, според Time.

След като администрацията на Тръмп затвори научноизследователския отдел на Агенцията за опазване на околната среда, безпокойството нарасна, тъй като центровете за данни, собственост на големи компании, се надпреварват да се разширяват. Жителите изразиха опасения относно увеличените разходи за електроенергия, докато хората в други щати се притесняват за качеството на питейната си вода. 

Тъй като опасенията относно дългосрочните последици за здравето от близкия център за данни нарастват в Южен Мемфис, все повече хора говорят открито. 

На протест по-рано тази година, според Politico, щатският представител Джъстин Пиърсън каза: „Те пуснаха дробовете и въздуха ни на търг и ни продадоха на най-богатия човек в света.“

Източник: People    
xAI Илон Мъск Мемфис Тенеси Замърсяване на въздуха Център за данни Бокстаун Екологичен расизъм Здравни проблеми Газови турбини Закон за чистия въздух
Последвайте ни

По темата

Мъгли сутрин и слънце следобед, слаби валежи през уикенда

Мъгли сутрин и слънце следобед, слаби валежи през уикенда

"Това не е фарс": Световни медии коментират протестите в България

"Изключително замърсен" въздух в София и Пловдив

Мистериозна експлозия? Нещо се е разбило на Луната и ударът е бил видим на Земята

Мистериозна експлозия? Нещо се е разбило на Луната и ударът е бил видим на Земята

Разпределят парите за втора пенсия по нова схема

Разпределят парите за втора пенсия по нова схема

pariteni.bg
Краят на една ера: Легендарният дизайнер на Mercedes-Benz напуска

Краят на една ера: Легендарният дизайнер на Mercedes-Benz напуска

carmarket.bg
Протести в София и редица градове тази вечер
Ексклузивно

Протести в София и редица градове тази вечер

Преди 12 часа
Кражба на над 3,2 млн. лв. от болница в Пловдив
Ексклузивно

Кражба на над 3,2 млн. лв. от болница в Пловдив

Преди 11 часа
Ново скандално желание на Тръмп ще разтърси САЩ
Ексклузивно

Ново скандално желание на Тръмп ще разтърси САЩ

Преди 10 часа
Ескалация, огън и сблъсъци в сърцето на Европа
Ексклузивно

Ескалация, огън и сблъсъци в сърцето на Европа

Преди 13 часа

Виц на деня

Съпругът ми замина в командировка. Сега цялата мъжка работа се стовари върху мен. Лежа на дивана, гледам филми, пия вино. Тежко е, но няма как,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Хиляди протестираха в Буенос Айрес срещу реформата за удължаване на работния ден</p> <p>&nbsp;</p>

Хиляди протестираха в Буенос Айрес срещу трудовата реформа на Милей

Свят Преди 28 минути

Протестът е подкрепен от няколко синдиката, опозиционни партии и обществени движения

<p>Задържаха седем души след атаката на еврейски фестивал край Сидни</p>

Полицията задържа седем души след атаката на еврейски фестивал край Сидни

Свят Преди 42 минути

"Ислямска държава" публикува в в "Телеграм" изявление, в което определи масовото убийство в Сидни като "повод за гордост"

"Система, която иска да унищожи човека": Затворите в Беларус

"Система, която иска да унищожи човека": Затворите в Беларус

Свят Преди 1 час

Известният беларуски правозащитник Алес Бяляцки, основател на правозащитния център "Вясна" и лауреат на Нобеловата награда за мир за 2022 г., до миналата седмица беше в беларуски затвор

Тръмп прекласифицира марихуаната като по-малко опасно вещесто

Тръмп прекласифицира марихуаната като по-малко опасно вещесто

Свят Преди 8 часа

Прекласифицирането от Агенцията за борба с наркотиците няма да направи марихуаната законна

Самолет се разби на летище в САЩ, има загинали

Самолет се разби на летище в САЩ, има загинали

Свят Преди 9 часа

На мястото на катастрофата е избухнал голям пожар

Лукашенко: Руската ядрена ракета „Орешник“ е в Беларус

Лукашенко: Руската ядрена ракета „Орешник“ е в Беларус

Свят Преди 9 часа

Русия представи това оръжие миналата година

Осъдиха Уиз Калифа на затвор в Румъния

Осъдиха Уиз Калифа на затвор в Румъния

Свят Преди 9 часа

Причината е притежание на наркотици за лична употреба

Трима задържани при опит да пласират фалшиво евро в София

Трима задържани при опит да пласират фалшиво евро в София

България Преди 10 часа

Те са хванати с 10 000 фалшиви евро в центъра на столицата

Задържаха марихуана за 1,3 млн. лева край Дунав мост

Задържаха марихуана за 1,3 млн. лева край Дунав мост

България Преди 12 часа

Арестуваният е криминално проявен и до момента е осъждан 16 пъти

Русия съди ЕС за 226,6 милиарда долара

Русия съди ЕС за 226,6 милиарда долара

Свят Преди 13 часа

Размерът на иска се равнява на стойността на замразените руски активи

Пробив за руските активи на върха на ЕС

Пробив за руските активи на върха на ЕС

Свят Преди 13 часа

Туск: Всички искаме да използваме руски активи за Украйна

5G мрежите вече са достъпни за повече от 90% от хората у нас

5G мрежите вече са достъпни за повече от 90% от хората у нас

Технологии Преди 13 часа

ПП-ДБ предложи 100% машинно гласуване

ПП-ДБ предложи 100% машинно гласуване

България Преди 13 часа

В мотивите на законопроекта се посочва, че целта е да се премахнат недействителните гласове и да се ограничат човешките грешки

,

ББР и БАКБ стартират ново партньорство в подкрепа на бизнеса по програма InvestEU

Любопитно Преди 14 часа

Гаранционен ресурс от 32 млн. евро ще отключи кредитиране за над 160 млн. евро за развитие на МСП и изпълнение на зелени проекти

Почина режисьорката Иванка Антонова

Почина режисьорката Иванка Антонова

България Преди 14 часа

Направила е стотици емисии "По света и у нас" и повече от 60 предавания "Панорама"

Без синя и зелена зони в София през празничните дни

Без синя и зелена зони в София през празничните дни

България Преди 15 часа

Това съобщиха от Центъра на градска мобилност

Всичко от днес

От мрежата

Защо е полезно да включим сладки картофи в менюто на кучето ни

dogsandcats.bg

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 19 декември, петък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 19 декември, петък

Edna.bg

Берое и Лудогорец слагат край на футболната година у нас

Gong.bg

ЦСКА уреди още един силен трансфер

Gong.bg

Изкуствен остров срещу бурите: Дания създава нов град в морето

Nova.bg

Мръсен въздух в София и Пловдив

Nova.bg