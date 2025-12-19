Хиляди протестираха в Буенос Айрес срещу трудовата реформа на Милей

Н яколко хиляди души излязоха по улиците на аржентинската столица Буенос Айрес на протест срещу трудова реформа на президента либертарианец Хавиер Милей, предаде Франс прес.
Хиляди хора се събраха в четвъртък следобед на площада, където се намира аржентинското президентство.
Протестът е подкрепен от няколко синдиката, опозиционни партии и обществени движения.
Проектът за промяна на трудовото законодателство, редом с други мерки, предвижда възможност за удължаване по взаимно съгласие на работния ден от 8 на 12 часа, намаляване на обезщетението при освобождаване от работа и разширяване на списъка на услугите, определяни като "жизненоважни" при случаи на стачка.
