Хиляди протестираха в Буенос Айрес срещу трудовата реформа на Милей

Протестът е подкрепен от няколко синдиката, опозиционни партии и обществени движения

19 декември 2025, 07:15
Хиляди протестираха в Буенос Айрес срещу трудовата реформа на Милей
Източник: БТА

Н яколко хиляди души излязоха по улиците на аржентинската столица Буенос Айрес на протест срещу трудова реформа на президента либертарианец Хавиер Милей, предаде Франс прес.

Хиляди хора се събраха в четвъртък следобед на площада, където се намира аржентинското президентство.

Протестът е подкрепен от няколко синдиката, опозиционни партии и обществени движения.

Проектът за промяна на трудовото законодателство, редом с други мерки, предвижда възможност за удължаване по взаимно съгласие на работния ден от 8 на 12 часа, намаляване на обезщетението при освобождаване от работа и разширяване на списъка на услугите, определяни като "жизненоважни" при случаи на стачка.

Източник: БТА, Божидар Захариев    
Протести Буенос Айрес Хавиер Милей Трудова реформа Аржентина Синдикати Опозиция Работен ден Обезщетения Стачка
Протести в София и редица градове тази вечер
