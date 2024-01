24 година изнасилва дъщеря си и има 7 деца от нея: Фрицъл може да бъде освободен от затвора

88-годишният Йозеф Фрицъл е осъден на доживотен затвор през 2009 г., след като е признат за виновен за кръвосмешение, изнасилване, принуда, лишаване от свобода, поробване и убийство по непредпазливост за смъртта на едно от децата си, съобщава Ройтерс.

Сега, след като е прекарал последните 15 години в специален затвор за криминално проявени, Фрицъл може да бъде преместен в друг затвор, което ще му позволи да подаде молба за освобождаване, съобщава Ройтерс. В Австрия затворниците имат право да кандидатстват за освобождаване след 15 години зад решетките.

Ройтерс, позовавайки се на говорител на съда, съобщи, че в момента се оценява експертно становище за здравословното състояние на Фрицъл, за да се види дали той може да бъде преместен. Оттам посочват, че процесът може да отнеме месеци.

Адвокатът на обвиняемия, Астрид Вагнер, заяви пред Sky News, че се надява Фрицъл да бъде преместен в старчески дом.

Infamous Austrian sex offender Josef Fritzl applies for release from prison into nursing home https://t.co/pWhJCLNtpI