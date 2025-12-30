Официално: Рускoто страшилище „Орешник“ вече е на бойно дежурство в Беларус

Б еларус публикува видео във вторник (30 декември), показващо, според властите, разполагането на своя територия на руска хиперзвукова ракета „Орешник“, способна да носи ядрено оръжие. Това укрепва способността на Москва да доставя ракети в различни части на Европа, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Новината беше потвърдена и от руска страна, като министерство на отбраната на Русия съобщи: „Ракетната система „Орешник“ е постъпила на бойно дежурство в Беларус“, предаде руската информационна агенция ТАСС.

„В Република Беларус се проведе тържествена смяна на смените на подразделение, оборудвано с мобилната наземна ракетна система „Орешник“. По време на военния ритуал по смяна на смените беше издигнато знамето на Ракетните войски със стратегическо предназначение“, се казва в съобщението.

Екипажите за изстрелване, комуникации, охрана и електрозахранване, както и механиците-водачи на ракетния комплекс, са преминали преобучение с помощта на съвременна учебна техника, преди да поемат бойно дежурство, уточниха от ведомството.

В Беларус бяха предварително осигурени условия за бойно дежурство на подразделение, оборудвано с ракетна система „Орешник“, и настаняване на руски военнослужещи. Военните разработват нови райони за бойно патрулиране и провеждат разузнаване на нови райони във връзка с началото на дежурството на ракетните системи, отбелязва ТАСС.

„Ракетната система зае бойно дежурство навреме. Личният състав е добре координиран, а екипажите са подготвени. Бойното дежурство е организирано и се изпълнява в съответствие с указанията. Проучваме нови райони за бойно патрулиране и извършваме разузнаване на нови райони.

Там се провеждат планови учения в съответствие с поставените задачи. Бойно обучение, тактическа подготовка и тренировки по специални тактики се провеждат ежедневно и седмично. Личният състав вече е доказал своя професионализъм по време на планови учения“, заяви заместник-командирът на военното поделение във видеоклип, разпространен от руското Министерство на отбраната.

Беларуският президент Александър Лукашенко, твърд съюзник на Владимир Путин, който също така води разговори с администрацията на тогавашния президент на САЩ Доналд Тръмп, обяви разполагането на балистични ракети със среден обсег по-рано този месец, отбелязва Reuters.

Някои западни експерти посочват, че разполагането на системите, което би позволило на руски ядрени ракети да достигнат европейски цели по-бързо в случай на война, подчертава нарастващата зависимост на Кремъл от ядрената заплаха за възпиране на НАТО да доставя оръжия на Киев, способни да ударят дълбоко в Русия.

Двама изследователи от САЩ са установили чрез анализ на сателитни снимки, че Москва вероятно разполага ракетите и мобилните им пускови установки на бивша военновъздушна база в източна Беларус.

Видеото, публикувано от беларуското Министерство на отбраната във вторник, не разкри местоположението на ракетните системи, но показва мобилни пускови установки с екипажи, движещи се по горски пътища, както и специалисти, които камуфлират системите с мрежи.

Старши офицер се вижда да съобщава на войниците, че системите официално са въведени в бойна готовност, като на заден план пада лек сняг, докато обсъжда редовните тренировки и разузнавателни процедури за екипажите на ракетите.

Москва тества конвенционално въоръжена ракета „Орешник“ срещу мишена в Украйна през ноември 2024 г. Путин се похвали, че тя е невъзможна за прихващане поради скорости, които надвишават Мах 10.