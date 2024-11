За пореден път: Отказаха да пуснат под гаранция Пъф Деди

А мериканският рапър Пъф Деди (Шон „Диди“ Коумс), обвинен в сексуално насилие, остава в ареста, след като съдия в Ню Йорк отхвърли третото му искане за освобождаване под гаранция, предадоха световните осведомителни агенции.

Съдията Арун Субраманиан отхвърли предложението Коумс да бъде пуснат под домашен арест срещу 50 милиона долара гаранция. Адвокатите на хип-хоп магната твърдяха, че това ще бъде достатъчно, за да се гарантира, че Коумс няма да избяга и няма да се опита да сплаши бъдещите свидетели по делото.

Преди това двама други съдии се съгласиха с прокурорите, че основателят на Bad Boy Records представлява опасност за обществото. Субраманян е на същото мнение. „Съществуват убедителни доказателства за склонността на Коумс към насилие“, пише съдията.

Пъф Деди не се признава за виновен по обвиненията, че в продължение на години е принуждавал и насилвал жени с помощта на мрежа от сътрудници и служители, като същевременно е принуждавал жертвите да мълчат чрез изнудване и насилие, включително отвличане, палеж и физически побой.

Субраманиан е новоназначен по делото, тъй като един от съдиите в тричленния състав се оттегли. Така той разгледа за първи път искането за освобождаване под гаранция.

Прокурорите настояват, че никакви условия за освобождаване под домашен арест не са достатъчни, за да се защити обществото и да се предотврати бягството на изпълнителя на I'll Be Missing You. Те твърдят, че дори във федералния затвор в Бруклин, Кумс е организирал кампании в социалните мрежи, за да повлияе на бъдещите съдебни заседатели и се е опитал да разкрие публично материали, които според него могат да помогнат на делото му. Освен това певецът се е свързвал с потенциални свидетели чрез трети страни.

