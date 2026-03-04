CNN: ЦРУ въоръжава тайно кюрдите, за да разпали въстание в Иран

Ц РУ работи по въоръжаването на кюрдските сили с цел да разпали народно въстание в Иран, казаха пред Си Ен Ен (CNN) множество лица, запознати с плана. Администрацията на Тръмп е водила активни обсъждания с ирански опозиционни групи и кюрдски лидери в Ирак относно предоставянето на военна подкрепа, съобщиха източниците.

Иранските кюрдски въоръжени групи разполагат с хиляди бойци, действащи по протежение на границата между Ирак и Иран, основно в кюрдския регион на Ирак. Няколко от групите публикуваха публични изявления от началото на войната, намеквайки за предстоящи действия и призовавайки иранските военни сили да дезертират. Корпусът на стражите на ислямската революция на Иран (IRGC) нанася удари по кюрдски групи и във вторник заяви, че е атакувал кюрдските сили с десетки дронове.

Също във вторник президентът Доналд Тръмп разговаря с президента на Демократическата партия на Ирански Кюрдистан (KDPI), Мустафа Хиджри, според високопоставен ирански кюрдски служител. KDPI беше една от групите, атакувани от IRGC.

Очаква се иранските кюрдски опозиционни сили да участват в сухопътна операция в Западен Иран през следващите дни, каза пред CNN високопоставеният ирански кюрдски служител. „Вярваме, че сега имаме голям шанс“, каза източникът, обяснявайки времето на операцията. Източникът добави, че милициите очакват подкрепа от САЩ и Израел.

Тръмп също се е обадил на иракските кюрдски лидери в неделя, за да обсъдят военната операция на САЩ в Иран и как САЩ и кюрдите биха могли да работят заедно с напредването на мисията, съобщиха двама американски служители и трети източник, запознат с разговорите, както първо съобщи Axios.

Всеки опит за въоръжаване на иранските кюрдски групи би изисквал подкрепа от иракските кюрди, за да се позволи транзитът на оръжията и използването на Иракски Кюрдистан като отправна база.

Едно лице, запознато с обсъжданията, каза, че идеята би била кюрдските въоръжени сили да се изправят срещу иранските сили за сигурност и да ги задържат, за да стане по-лесно за невъоръжените иранци в големите градове да излязат, без отново да бъдат избивани, както се случи по време на безредиците през януари.

Друг американски служител каза, че кюрдите биха могли да помогнат за всяване на хаос в региона и да разтегнат военните ресурси на иранския режим до краен предел. Други идеи са се фокусирали върху това дали кюрдите биха могли да завземат и задържат територия в северната част на Иран, което би създало буферна зона за Израел.

ЦРУ отказа коментар по този материал.

„Ясно се опитват да дадат тласък“ на въстание

Алекс Плитсас, анализатор по национална сигурност на CNN и бивш високопоставен служител в Пентагона при бившия президент Барак Обама, каза, че САЩ „ясно се опитват да дадат тласък“ на процеса на сваляне на режима от иранците чрез въоръжаване на кюрдите – исторически регионален съюзник на САЩ.

„Иранският народ като цяло е невъоръжен и освен ако службите за сигурност не се сринат, ще бъде трудно да поемат властта, освен ако някой не ги въоръжи. Вярвам, че САЩ се надяват това да вдъхнови и други на място в Иран да направят същото“, каза Плитсас пред CNN.

Джен Гавито, бивш високопоставен служител в Държавния департамент, специализирала в Близкия изток при бившия президент Джо Байдън, каза, че е загрижена дали последиците от въоръжаването на кюрдите са били напълно обмислени. „Вече сме изправени пред нестабилна ситуация със сигурността, от двете страни на границата. Това има потенциала да подкопае иракския суверенитет и по същество да овласти въоръжени милиции без отчетност и с малко разбиране за това какво може да предизвика“, каза Гавито пред CNN.

През последните дни израелската армия нанася удари по ирански военни и полицейски постове по границата ѝ с Ирак, отчасти за да подготви почвата за възможния поток от въоръжени кюрдски сили в северозападен Иран, каза един от източниците. Израелски източник каза, че тези удари вероятно ще се засилят през следващите дни.

Все пак всяка подкрепа от страна на САЩ и Израел за кюрдска сухопътна сила, натоварена със задачата да помогне за отстраняването на иранския режим, би трябвало да бъде значителна, казаха лицата, запознати с въпроса. Оценките на американското разузнаване последователно са показвали, че иранските кюрди в момента нямат влиянието или ресурсите да подпомогнат успешно въстание срещу правителството, каза едно от лицата. А иранските кюрдски партии търсят политически уверения от администрацията на Тръмп, преди да се ангажират да се присъединят към каквито и да било усилия за съпротива, според източник, запознат с въпроса.

Кюрдските опозиционни групи също са разединени, с история на напрежение, различни идеологии и конкуриращи се програми, а някои служители от администрацията на Тръмп, които са участвали в обсъжданията относно подкрепата за групите, имат притеснения относно техните мотиви при подпомагането на САЩ.

Служители са повдигнали въпроса дали тази динамика би могла да застраши работните отношения между САЩ и кюрдите сега, предвид степента на доверие, необходима за този тип сътрудничество. „Може да не е толкова просто, колкото американците да убедят прокси сила да се бие от тяхно име. Имате група хора, които мислят за собствените си интереси, и въпросът е дали въвличането им съответства на техните интереси“, каза служител от администрацията на Тръмп.

САЩ имат дълга история с кюрдските сили

Кюрдският народ е етническа малцинствена група без официална държава. Днес се смята, че има между 25 и 30 милиона кюрди, като мнозинството живее в регион, който се простира през части от Турция, Ирак, Иран, Сирия и Армения. Повечето кюрди са сунитски мюсюлмани, но кюрдското население има разнообразни културни, социални, религиозни и политически традиции, както и различни диалекти.

Много служители от администрацията на Тръмп частно са предупреждавали за разочарованието, което кюрдските сили са изпитвали при работата си със САЩ в миналото, и за честите им оплаквания, че са били изоставяни от американците.

„Има опасение, че ако въстанието е неуспешно и САЩ се изтеглят, това ще добави към наратива за изоставяне на кюрдите“, каза Плитсас. Бившият министър на отбраната на Тръмп Джим Матис подаде оставка отчасти защото Тръмп предприе стъпки за изтегляне на американските сили от Сирия по време на първия си мандат, което Матис възприема като неприемливо изоставяне на кюрдските съюзници на САЩ там.

ЦРУ има дълга и сложна история на работа с иракски кюрдски фракции, датираща от десетилетия, като част от войната на САЩ в Ирак. Понастоящем агенцията има база в Иракски Кюрдистан, разположена близо до границата с Иран, според двама души, запознати с въпроса. САЩ също имат консулство в Ербил, столицата на Иракски Кюрдистан, а американски и коалиционни войски са базирани там като част от кампанията срещу ИДИЛ.

Някои кюрди се надяваха, че в замяна на сътрудничеството с американските сили полуавтономният регион Кюрдистан в Ирак ще спечели своята независимост, макар че това никога не се осъществи.

САЩ също разчитаха в голяма степен на кюрдските сили през последните години като част от кампанията си за противодействие на силите на „Ислямска държава“ в Ирак и Сирия. Това включваше поемането на отговорността за охрана на хиляди задържани бойци на ИДИЛ в импровизирани затворнически лагери в северната част на тази страна.

Въпреки това по-рано тази година новото сирийско правителство, подкрепяно от САЩ, започна бърза военна кампания за поемане на контрол над северната част на страната, която включваше атаки срещу ИДИЛ и изтласкване на кюрдските Сирийски демократични сили.

Изправени пред тази кампания, кюрдските сили се изтеглиха и спряха да охраняват затворите с бойци на ИДИЛ, когато американските сили напуснаха страната. През януари специалният пратеник на САЩ за Сирия Том Барак заяви, че целта на съюза на САЩ със Сирийските демократични сили „до голяма степен е изчерпана“.