Катар: Иранска балистична ракета порази американската база "Ал Удейд"

К атарското министерство на отбраната съобщи, че най-голямата американска военна база в Близкия изток – "Ал Удейд", е била поразена от иранска балистична ракета, предаде ДПА.
В изявлението на отбранителното ведомство пише, че Иран е изстрелял срещу Катар две балистични ракети. "Системите за противовъздушна отбрана успешно прехванаха една от ракетите, а втората удари катарската база "Ал Удейд", се посочва в текста.
BREAKING: Satellite imagery shows an Iranian ballistic missile struck the AN/FPS-132 phased array radar at Al Udeid Air Base in Qatar.— Shanaka Anslem Perera ⚡ (@shanaka86) March 4, 2026
If the damage is as severe as the imagery suggests, Iran just destroyed a $1.1 billion piece of equipment that took years to build and cannot be… pic.twitter.com/fsblmHMncP
Министерството отбелязва, че при удара няма пострадали хора, но не става ясно дали има материални щети.
The moment of a direct hit by an Iranian ballistic missile on Muwaffaq Al-Salti Air Base in Jordan. pic.twitter.com/QBrIZJhSZd— Sprinter Press (@SprinterPress) March 2, 2026
"Ал Удейд" е една от най-важните американски бази в Близкия изток и се намира в покрайнините на Доха. Обикновено в "Ал Удейд" са разположени около 10 000 военни и цивилен персонал. Базата служи и като команден център за американските военни операции в региона.
Иран атакува базата "Ал Удейд" и по време на 12-дневната война през юни миналата година.
