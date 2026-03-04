Израел започна нова атака срещу Иран

И зраелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха рано тази сутрин, че са започнали нова масирана атака срещу военни обекти в Иран, предаде ДПА.

Израелската армия заяви в приложението „Телеграм“, че са „започнали нова мащабна вълна от удари, насочени срещу ракетни пускови установки на иранския терористичен режим, системи за противовъздушна отбрана и друга инфраструктура“.

Иранската информационна агенция Тасним съобщи за експлозии в столицата Техеран.

Според ЦАХАЛ Иран отново е обстрелвал Израел. Армията заяви, че „системите за противовъздушна отбрана работят за прехващане на дронове“. Вестник „Таймс ъв Израел“ съобщи, че засега няма данни за пострадали.

От началото на последната война срещу Иран през уикенда израелските военновъздушни сили са извършили над 1600 бойни мисии и са унищожили около 300 ракетни установки според изявленията на армията.

САЩ и Израел започнаха мащабна офанзива срещу Иран в събота, което доведе до ескалация на напрежението в региона, като Техеран изстреля в отговор ракети по американски бази в държави от Персийския залив.

Нападението, което Израел наречр „Ревът на лъва“, започна с масирани въздушни удари, в които участваха около 200 израелски изтребителя, подкрепени от американски военни сили, които кръстиха своята операция „Епична ярост“.

Основният фокус на атаката беше насочен към над 500 стратегически цели на иранска територия, включително ядрени съоръжения, ракетни установки и центрове за военно командване. Взривове разтърсиха столицата Техеран, а по-късно беше потвърдена и смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменей, което хвърли страната в политически хаос и наложи управлението на временен триумвират.

Американският президент Доналд Тръмп подкрепи действията, като заяви, че целта е окончателното елиминиране на ядрената заплаха от страна на Иран, и призова иранския народ към промяна на режима.

В отговор Иран изстреля стотици ракети и дронове срещу Израел и американски бази в региона, като нападения бяха регистрирани и срещу цели в ОАЕ и Бахрейн. Конфликтът доведе до незабавно затваряне на въздушното пространство над целия регион и предизвика сериозна хуманитарна криза с жертви сред цивилното население.

Към момента ситуацията остава критична, като Израел официално призова международната общност да прекъсне дипломатическите си отношения с Техеран, докато военните действия продължават да ескалират.