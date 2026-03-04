Дрон удари американска военна база

Д рон удари американска военна база близо до иракската столица Багдад днес, съобщиха иракските медии, позовавайки се на представители на службите за сигурност, предаде ДПА.

Междувременно въоръжено движение, което е съюзено с Техеран, пое днес отговорност за атака с дрон срещу американска база в Ербил в кюрдския регион и заяви, че е ударила и хотел в града, където според нея са били настанени американски войници.

Военни пострадаха при нападение с дронове срещу американски бази в Ирак

Ирак споделя около 15000-километрова граница с Иран, а Ислямската република упражнява значително политическо, икономическо и военно влияние върху съседната си страна. Част от шиитската общност в Ирак се опасява, че отслабването на Иран може да подкопае и тяхното политическо влияние, а наблюдатели се опасяват, че събитията в Техеран могат да предизвикат и нови безредици в Ирак.

Страната преживява тежка политическа криза от години, откакто американската инвазия свали дългогодишния диктатор Саддам Хюсеин през 2003 г., отбелязва ДПА.

Няколко месеца след парламентарните избори, Ирак все още е в процес на формиране на правителство. Предишните правителства в Багдад се стремяха да поддържат добри отношения както с Техеран, така и с Вашингтон.

НАТО прехвана изстреляна от Иран балистична ракета срещу Турция

Съединените щати и Израел нанесоха удари в Ирак през последните дни, успоредно с военните си операции срещу Иран.

Според доклади са убити най-малко 11 членове на въоръжени движения, лоялни на Иран, но няма официално потвърждение за смъртта им.