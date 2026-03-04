Идентифицираха четирима от войниците, загинали в конфликта в Иран

А мериканската армия обяви имената на първите си военнослужещи, загинали в конфликта между САЩ и Иран.

Войниците са загинали, след като „безпилотна летателна система“ е преодоляла противовъздушната отбрана и е поразила команден център в Порт Шуайба, Кувейт, в неделя, пише ВВС.

Централното командване на САЩ първоначално съобщи за трима загинали при нападението, но в понеделник официални представители потвърдиха, че броят на жертвите се е удвоил. Един военнослужещ е починал от раните си, а телата на още двама са били открити под отломките.

Те са единствените смъртни случаи, потвърдени от американските военни, откакто САЩ започнаха нова война срещу Иран съвместно с Израел.

Четирима от загиналите – всички военнослужещи от резерва на американската армия – бяха идентифицирани във вторник от военните власти: капитан Коди Хорк, 35 г., сержант Ноа Титдженс, 42 г., сержант Никол Амор, 39 г., и сержант Деклан Коуди, 20 г.

Хорк, жител на Флорида, е бил командирован по-рано в Саудитска Арабия, Гуантанамо и Полша.

Амор от Минесота е служила преди това в Кувейт и Ирак. Титдженс, жител на Небраска, е бил командирован два пъти в Кувейт. И тримата са били отличавани с военни награди.

Коуди е бил посмъртно повишен от чин специалист, съобщиха от американските военни. Жителят на Айова се е присъединил към армейския резерв преди едва три години.

По време на брифинг в понеделник министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че „мощно оръжие“ е поразило „тактически оперативен център, който е бил укрепен“.

Трима американски военни представители, пряко запознати с атаката на Иран, съобщиха пред американския партньор на Би Би Си – CBS, че военнослужещите са работили в импровизирано офис пространство.

Те поставиха под въпрос дали съоръжението е било достатъчно защитено. Пред CBS News източниците посочват, че за офис е използвано ремарке, защитено с 3,7-метрови стоманобетонни бариери.

САЩ поддържат дългогодишни отбранителни отношения с Кувейт, като в страната от Персийския залив са разположени над 13 000 американски военнослужещи.

Иран отговори на атаките срещу него, като изстреля ракети по държави от Персийския залив – съюзници на САЩ. Бахрейн, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Оман и Катар също са били обект на удари.

Отделно, в Кувейт САЩ потвърдиха, че три изтребителя са били свалени при инцидент с „приятелски огън“ в понеделник.

Кадри показват как самолетите се спускат спираловидно към земята. Всички пилоти, участвали в инцидента, са успели да се катапултират и са оцелели.

Иранските държавни медии твърдят, че самолетите са били свалени от иранските военни, без да представят доказателства в подкрепа на това твърдение.