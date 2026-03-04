Дани Данон: САЩ и Израел имат въздушно надмощие над Иран

Цената на газа скочи с над 70%, идва ли нова криза с инфлацията

И зраелският постоянен представител в ООН Дани Данон каза, че Израел и САЩ вече контролират почти цялото въздушно пространство на Иран и че това превъзходство ще стане видимо през следващите няколко дни, предаде Ройтерс.

Данон заяви пред журналисти в централата на ООН в Ню Йорк, че конфликтът с Иран няма да приключи за един ден или за седмица.

"Знаем, че това няма да е лесна война. Наясно сме с възможностите на иранския режим. Похарчили са милиарди долари за изграждането на инфраструктура на терора и разбирахме, че това ще е сериозна операция", продължи израелският постоянен представител в ООН. "Но няма да продължава вечно. Имаме надмощие. Днес ние контролираме почти цялото въздушно пространство на Иран и съм сигурен, че ще можем да покажем това надмощие през следващите няколко дни", посочи той.

Израелският посланик в ООН: Не искаме сухопътна инвазия

Данон бе запитан колко дълго биха могли да продължат иранските ракетни атаки срещу съседни страни. По думите му продължаващите от събота удари на САЩ и Израел по Иран са успели да намалят военния капацитет на Ислямската република. "За тях ще е по-трудно да изстрелват ракети", отбеляза израелският дипломат. Той обаче добави, че Иран е скрил пускови установки под земята и в пещери.

"Те се подготвиха за тази операция, така че тя няма да продължи една нощ", каза още Данон.

Израел и Иран продължават да си разменят въздушни удари

Той коментира и ситуацията в Ливан. Данон посочи, че ливанското правителство сега трябва да предприеме действия срещу бойците от "Хизбула", които атакуват Израел от ливанска територия, за да предотвратят по-нататъшна ескалация. Той добави, че ливанският премиер Науаф Салам е прав в искането си "Хизбула" да се разоръжи.

"Но изявленията не снемат ракети от въоръжение", каза още Данон. "Очакваме ливанското правителство да възпре Хизбула, да поеме контрол и да предприеме незабавни действия, за да предотврати по-нататъшна ескалация на конфликта", подчерта постоянният представител на Израел в ООН.

Ливан в понеделник забрани на "Хизбула" да предприема каквито и да е военни действия. Въпреки това в понеделник и вторник шиитската групировка обстрелваше Израел с ракети. В отговор Израел изпрати сухопътни сили в Южен Ливан и нанесе серия от въздушни удари.

