Мащабни рокади по върховете на МВР: Кои са тримата уволнени шефове?

4 март 2026, 15:50
Мащабни рокади по върховете на МВР: Кои са тримата уволнени шефове?
Източник: Георги Димитров/Vesti

С лужебният министър на вътрешните работи Емил Дечев предприе сериозни кадрови промени в ръководството на ключови структури в МВР. Със заповед на министъра са освободени директорите на три от най-важните главни дирекции в страната: Боян Раев (ГДБОП), Захари Васков (ГДНП) и Николай Николов (ГДЖСОБТ), съобщи NOVA.

Освободиха от длъжност тримата топ директори в МВР

Информацията бе потвърдена официално от пресцентъра на МВР. Към момента не са обявени имената на техните наследници, като се очаква постовете да бъдат заети от временно изпълняващи длъжността.

Мотивите на министерството

Преди броени дни министър Дечев загатна за предстоящите промени, подчертавайки критериите, по които ще се подбират новите кадри:

„Опитваме се да намерим хора, на които имаме доверие, притежават интегритет и имат достатъчно голям стаж в системата на МВР като оперативни работници и разследващи полицаи“, заяви той.

Кои са освободените директори?

Ето преглед на професионалния път на тримата топ полицаи до момента:

  • Боян Раев – Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП)
Източник: БТА

Раев е дългогодишен кадър на системата с близо 30-годишен стаж.

Начало на кариерата: Постъпва в МВР през 1996 г. Преминава през ключови сектори като „Охрана на обществения ред“, „Криминална полиция“ и „Тежки престъпления“ в Габрово, Варна и София (СДВР).

Специализация: През 2010 г. се присъединява към ГДБОП. През 2015 г. поема сектора в отдел „Контратероризъм“, а между 2021 и 2023 г. ръководи отдел „Специални операции“.

Ръководни постове: От октомври 2023 г. заема длъжността заместник-директор, преди да поеме лидерството на антимафиотите.

  • Захари Васков – Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП)
Източник: БТА

Васков е познат в системата като експерт по криминална линия с фокус върху превенцията и противодействието на общата престъпност.

Професионално развитие: Изкачва се в йерархията през регионалните дирекции, като е заемал редица оперативни и управленски длъжности.

Принос: Неговият мандат в ГДНП бе белязан от засилен контрол върху пътната безопасност и координацията между областните дирекции в страната.

  • Николай Николов – ГД „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ (ГДЖСОБТ)

Николов оглавяваше една от най-силовите структури в МВР, обединяваща жандармерията и антитерористите (СОБТ).

Експертиза: Професионалният му път е тясно свързан със сигурността и опазването на обществения ред при масови мероприятия, както и специализираните охранителни дейности.

Роля: Ръководеше процесите по интегриране на специалните части и жандармерията в единна структура – реформа, която бе ключова за министерството през последните години.

Източник: NOVA    
Преди 17 часа
