Кой е Моджтаба Хаменей – синът на Али Хаменей, сочен за негов наследник?

М оджтаба Хаменей, вторият син на покойния аятолах, се очертава като водещ кандидат за следващ върховен лидер на Иран.

Хаменей е бил избран за основен кандидат на две заседания на Иранското експертно събрание – влиятелния орган от 88 висши духовници, съобщават ирански представители пред The New York Times, цитирани от The Times.

Синът на аятолах Али Хаменей се очертава като водещ кандидат за негов наследник

Решението е взето под натиск от Корпуса на стражите на ислямската революция (IRGC), твърди персийскоезичният новинарски канал Iran International.

Съгласно конституцията на Иран именно духовниците имат правомощията да назначават и контролират върховния лидер. Това е едва вторият път в историята на страната, когато те ще проведат закрити избори за този пост.

През 1989 г. същият орган избра аятолах Али Хаменей, който беше убит при подкрепен от САЩ израелски въздушен удар в събота. При атаката са загинали също съпругата и майката на Моджтаба Хаменей, съобщи иранското правителство.

Заседанията са се провели онлайн, след като Израел удари една от сградите в Кум, където събранието е трябвало да се събере, за да избере новия върховен лидер.

Консервативен духовник с влияние зад кулисите

56-годишният Хаменей е твърдолинеен консервативен духовник и богослов, свързван с Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC). През по-голямата част от живота си той избягва публичността, но се смята, че упражнява значително влияние зад кулисите. Никога не е заемал официална публична длъжност – факт, който според анализатори може да се окаже сериозна пречка пред избирането му за нов аятолах.

Назначаването му би било възприето като провокация от противниците и критиците на режима. Наследственото предаване на властта би изисквало и сериозна богословска аргументация: Али Хаменей публично е заявявал, че се противопоставя на наследственото управление заради асоциациите му с монархията и управлението на сваления шах.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че повечето от водещите варианти на режима за нов аятолах – включително секретарят на Съвета за отбрана на Иран, началникът на Генералния щаб, командирът на Корпуса на ислямската революция и министърът на отбраната – са били убити.

„Предполагам, че най-лошият случай би бил да направим това и някой да поеме поста, който е толкова лош, колкото предишния човек“, каза Тръмп. „Не искаме това да се случи.“

По-късно той допълни, че „някой отвътре“ на иранското правителство може да се окаже най-подходящ да поеме властта след края на войната.

Имотна империя и санкции

Чрез фиктивни компании Хаменей притежава луксозни имоти във Великобритания на стойност над 138 милиона долара, включително 11 къщи на The Bishop's Avenue в Северен Лондон – улица, известна като „Редът на милиардерите“, сочи разследване на Bloomberg. Инвестиционната му мрежа обхваща още Техеран, Дубай и Франкфурт, като според публикации средства са били насочвани и към западни пазари, включително към недвижими имоти и швейцарски банкови сметки.

Реформистката политическа формация „Асамблеята на силите на линията на имама“ отрича твърденията, че Хаменей – поставен под американски санкции през 2019 г. – притежава значителни финансови активи.

Ролята му в миналото и споровете около наследяването

Хаменей, който преподава в най-голямата религиозна семинария в страната в Кум, е участвал в Ирано-иракската война. През 2009 г. британският вестник The Guardian съобщи, че той е поел контрол над опълчението с цел да потуши антиправителствените протести и да организира оспорваните победи на Махмуд Ахмадинеджад на президентските избори през 2005 и 2009 г.

Името на Моджтаба Хаменей не за първи път се споменава в контекста на евентуален наследник на баща му. Миналата година The New York Times писа, че той е играл влиятелна роля в управлението на страната. В същото време членът на Асамблеята на експертите Махмуд Мохамади Араги заяви пред държавните медии, че аятолахът се е противопоставял на номинирането на сина си за свой заместник.

Според анализ на Институтът за Близкия изток от 2022 г. „няма съмнение, че Моджтаба иска да бъде върховен лидер“, но той е изправен пред редица сериозни предизвикателства.

„Концепцията за наследствен върховен водач би противоречала и на шиитската ислямска конвенция, тъй като кръвната линия за мантията е запазена изключително за 12-те божествено ръкоположени шиитски имами“, отбелязва институтът.

„Днес, ако Хаменей продължи с тази опция, след смъртта му това вероятно ще предизвика недоволство сред шиитските хавзи (семинарии) и сред определени фракции от политическия елит на Ислямската република.“

Правителството на Иран съобщи, че съпругата на Моджтаба Хаменей – Захра Адел, майка му Мансуре Ходжасте Багерзаде и негов син, са били убити заедно с баща му при ударите в събота.