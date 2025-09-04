Възражда ли Доналд Тръмп доктрината "Монро"?

Тръмп за мира: Няма да се откажа, касапницата трябва да спре

Р азполагането от президента на САЩ Доналд Тръмп на военни кораби край бреговете на Венецуела и даденото от него разрешение за употреба на военна сила срещу наркотрафикантските групировки станаха повод за спекулации, че в Южна Америка е възможно да предстоят военни действия, пише сп. „Нюзуик“.

Но ходовете на Белия дом говорят и за нещо повече – за по-цялостна промяна в политическия фокус на движението на Тръмп „Америка на първо място“, което разглежда Америките като сфера на влияние единствено и само на САЩ. Всичко това напомня за 200-годишната доктрина „Монро“, която в исторически план стои в основата на американските интервенции срещу европейския колониализъм и разпространението на комунизма в региона, отбелязва изданието.

Според експерти и бивши официални представители на Вашингтон попадането на левичарския президент на Венецуела и на страната му на мушката на Белия дом възвестява началото на нова ера на доминация на САЩ в Западното полукълбо.

„Цялата тази масирана демонстрация на мощ е в унисон с усилията на сегашното американско правителство да установи господство над Западното полукълбо, възраждайки доктрината „Монро“, според която регионът е сфера на влияние изключително и само на САЩ“, каза пред „Нюзуик“ Синтия Арнсън, водещ експерт по Латинска Америка и преподавател във Факултет „Съвременни и международни изследвания“ към Университета „Джонс Хопкинс“.

ДИПЛОМАЦИЯ НА КАНОНЕРКИТЕ

Арнсън предупреди, че подобни действия могат да имат последствия, които да засегнат целия регион. „Наистина много от латиноамериканските демокрации с радост биха приветствали падане на режима на Мадуро, но това не означава, че през 21 век биха приветствали и съвременна версия на дипломацията на канонерките.“

Наблюдателите не са единодушни дали струпването в последно време на военноморски сили в района на Централна и Южна Америка е прелюдия към реални действия или просто демонстрация, имаща за цел да изпрати послание на Мадуро, когото САЩ обвиняват, че е замесен в наркотрафик.

Според Арнсън „ползата от разполагането на толкова значителни военни сили за борба с наркотрафика е съмнителна, макар че със сигурност ще има залавяне на пратки с наркотици, което после правителството на САЩ ще представи като свой безспорен успех“.

Хосе Карденас, бивш официален представител на Съвета за национална сигурност към Белия дом и на Държавния департамент, работил по южноамериканското направление, каза, че сегашните ходове на администрацията са нещо повече от пиар.

„Би било грешка да се смята, че разполагането на сили от състава на военноморския флот на САЩ край бреговете на Венецуела „е нещо маловажно“ и че това е просто политически театър“, каза пред „Нюзуик“ Карденас, който в момента работи за консултантската компания Cormac Group. „Това изпращане на военни сили е твърде значително, мощно и скъпо струващо, за да е само пиар.“

„По скоро“, посочи той, „това е сигнал от страна на администрацията на Тръмп, че сегашното статукво на Венецуела – на средище на международната организирана престъпност и дестабилизатор на региона чрез масова миграция – не може повече да продължава.“ По думите на експерта Тръмп разполага с „широк набор от възможности“ за въздействие върху Венецуела.

Но и Арнсън, и Карденас се обединяват около мнението, че сухопътна инвазия няма да има.

ПОСЛАНИЕ КЪМ РУСИЯ И КИТАЙ

Карденас добави, че всякакви възможни предстоящи действия ще бъдат послание и към геополитическите противници като Русия и Китай, за които американските официални представители отдавна предупреждават, че все повече засилват влиянието си в Западното полукълбо.

„Никакви блъфове – това е крайъгълният камък на външната политика на Тръмп. Вярвайте на това, което ви казва. Връщане назад от сегашното разполагане на сили няма“, каза Карденас. „Няма съмнение, че антиамериканските деспоти в Москва и Пекин следят внимателно предприеманите действия в южната част на Карибския регион.“

Потърсени за коментар от „Нюзуик“, от Белия дом препратиха към вече направеното от президентския прессекретар Каролайн Левит изявление по въпроса: „Що се отнася до Венецуела, мога да кажа следното: президентът Тръмп беше пределно ясен. Той е готов да използва всеки елемент от американската мощ, за да спре потока от наркотици, заливащ нашата страна, и да изправи виновните пред правосъдието“.

Левит допълни, че „режимът на Мадуро не е законно правителство на Венецуела, а картел за наркотерор. Според правителството на САЩ Мадуро не е легитимен президент, а беглец от правосъдието, стоящ начело на този картел и срещу когото има повдигнати обвинения в САЩ за трафик на наркотици“.

ПРЕДИСТОРИЯТА НА НАПРЕЖЕНИЕТО МЕЖДУ ВАШИНГТОН И КАРАКАС

Сегашната криза не е първата в отношенията между Вашингтон и Каракас. Тя по-скоро е пореден епизод от отдавна тлеещо напрежение, водещо началото си от идването на власт след изборите през 1999 г. на предшественика на сегашния венецуелски лидер Николас Мадуро, Уго Чавес.

Чавес, който по-късно ще обвини САЩ, че са организирали неуспешен преврат срещу него през 2002 г., обяви, след като пое управлението, началото на така наречената от него и привържениците му Боливарианска революция за социални и икономически промени, по името на знаменития борец срещу испанското колониално господство от 19 век Симон Боливар, почитан като герой в цяла Латинска Америка. По ирония на съдбата същият Боливар приветства решението на американския президент Джеймс Монро през 1823 г. да обяви нова доктрина срещу европейския империализъм в Америка.

Но с течение на времето стратегията на Вашингтон става все по-интервенционистка, като по време на Студената война тя вече предвижда и подпомагане на бунтовници и правителства, борещи се срещу комунистическите движения в Латинска Америка.

Социалистическото движение на Чавес изникна именно от пепелищата на тази ера и представяше САЩ като нов империалистически хегемон, който иска да наложи влиянието си в региона.

В наши дни при Тръмп доктрината „Монро“ вече включва и упражняване на натиск върху приятелски съседни страни като Канада и Мексико и предявяване на териториални претенции, например за установяване на контрол над Гренландия и Панамския канал, отбелязва „Нюзуик“.

МАДУРО ОБЯВЯВА СЪСТОЯНИЕ НА МАКСИМАЛНА ГОТОВНОСТ ЗА ОТБРАНА

В отговор на целия този развой Мадуро обяви на пресконференция в понеделник, че страната му е в „състояние на максимална готовност“ и че е готова да отговори, ако бъде нападната от САЩ, отбелязва Асошиейтед прес.

САЩ засега не дават признаци, че се готвят за сухопътна инвазия, въпреки че намиращите се в момента техни военнослужещи в региона на практика вече са няколко хиляди. Независимо от това правителството на Мадуро отговори, като разположи военни части по крайбрежието и по границата с Колумбия и призова гражданите да се запишат в отрядите на гражданско опълчение.

„В светлината на този максимален военен натиск обявихме състояние на максимална готовност за защита на Венецуела“, каза Мадуро относно разполагането на американски войски, което той определи като „будещо недоумение, неоправдано и неморално. Това е престъпна и кървава заплаха“.

Той добави, че ако САЩ нападнат, ще постави в съответствие с конституцията „републиката на бойна нога“, но не каза какво има предвид.

В момента в Карибския регион се намират два ескадрени миноносеца с управляеми ракети „Иджис“ – „Грейвли“ и „Джейсън Дъръм“, а също и ескадреният миноносец „Сампсън“ и крайцерът „Лейк Ери“. Това военно присъствие се очаква да нарасне още.

Миналата година Мадуро спечели нов мандат като президент, но при сериозни съмнения за честността на изборите, отбелязва Асошиейтед прес. На пресконференцията си в понеделник той се обърна към Тръмп с думите, че ако нареди започване на бойни действия срещу Венецуела, президентът на САЩ ще „изцапа ръцете си с кръв“.

„Президенте Тръмп, политиката на смяна на режими се изтърка; това е политика, която се провали по целия свят“, посочи Мадуро. „Няма да успеете да я наложите и на Венецуела.“

АМЕРИКАНСКИТЕ СИЛИ СТРЕЛЯХА ПО ЛОДКА, ПРЕНАСЯЩА НАРКОТИЦИ

Във вторник Тръмп обяви, че американските сили в Карибско море са открили огън по лодка, отплавала от Венецуела и превозваща наркотици, като по думите му са я „унищожили“, което вероятно ще покачи още повече напрежението между Каракас и Вашингтон, отбелязва Франс прес.

Военните на САЩ „обстреляха и потопиха лодка, превозваща наркотици – и то голямо количество“, каза той в Белия дом без повече подробности за операцията и обстоятелствата около нея.

Държавният секретар Марко Рубио междувременно написа в Екс, че американските сили са нанесли „смъртоносен удар по плавателен съд с наркотици, отплавал от Венецуела и управляван от хора от наркотерористична организация“, но и той не даде повече сведения.

САЩ удвоиха на 50 милиона долара обявената от тях награда за главата на Мадуро, чието преизбиране през 2018 и 2024 г. те, както и голяма част от международната общност не признаха заради съмненията за изборни измами и репресии срещу гласоподаватели.

Миналата седмица Каракас се обърна към ООН с искане да се намесят в спора и да настояват пред САЩ „за незабавно прекратяване на разполагането на военни сили в Карибския регион“.