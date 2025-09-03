Свят

САЩ удариха наркокораб от Венецуела в Карибите

Служител на Пентагона заяви, че американските военни са извършили „прецизен удар срещу кораб за наркотици“

3 септември 2025, 06:50
Разсекретиха хиляди документи от скандала "Епстийн"

Разсекретиха хиляди документи от скандала "Епстийн"
Вулканът Килауеа изригна отново, лава на 100 метра височина

Вулканът Килауеа изригна отново, лава на 100 метра височина
Атентат в Пакистан: 13 жертви на политически митинг в Белуджистан

Атентат в Пакистан: 13 жертви на политически митинг в Белуджистан
Ужас, свлачище погълна над 1000 души в Судан

Ужас, свлачище погълна над 1000 души в Судан
Задържаният за убийството на Парубий се призна за виновен

Задържаният за убийството на Парубий се призна за виновен
Путин отговаря на твърденията, че Москва планира да нападне Европа

Путин отговаря на твърденията, че Москва планира да нападне Европа
Шефът на НАТО Марк Рюте реагира остро на GPS атаката срещу самолета на Урсула фон дер Лайен

Шефът на НАТО Марк Рюте реагира остро на GPS атаката срещу самолета на Урсула фон дер Лайен
Какво знаем за бронирания влак на Ким Чен-ун

Какво знаем за бронирания влак на Ким Чен-ун

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ са нанесли удар в южната част на Карибите срещу кораб, превозващ наркотици, който е отплавал от Венецуела, предаде Асошиейтед прес.

(Във видеото: Равносметка за борбата с наркотрафика и употребата на райски газ)

„Когато излезете от стаята, ще видите, че буквално през последните няколко минути стреляхме по лодка превозваща наркотици“, заяви Тръмп пред репортери по време на несвързано събитие в Овалния кабинет. Той добави, че на кораба е имало „много наркотици“, но не предостави допълнителни подробности за операцията.

Държавният секретар Марко Рубио заяви в социалната мрежа „Екс“, че корабът се управлява от „определена наркотерористична организация“. Министърът определи операцията като смъртоносен удар. Той говори за удара на фона на скорошното си пътуване до Мексико и Еквадор за разговори относно наркокартелите, сигурността и митата.

Служител на Пентагона заяви, че американските военни са извършили „прецизен удар срещу кораб за наркотици“, но отказа да даде подробности за това как е била извършена атаката, какви видове наркотици са били обект на атака или кой е бил на борда, предаде Ройтерс.

АП припомня, че САЩ наскоро обявиха планове за усилване на военноморското си присъствие край Венецуела, за да се борят със заплахите от латиноамериканските наркокартели.

Правителството на президента Николас Мадуро в Каракас реагира, като разположи войски по крайбрежието и границата на Венецуела със съседна Колумбия. Държавният глава настоява, че САЩ изграждат фалшив наратив за трафик на наркотици, за да се опитат да го принудят да се оттегли от поста си. Той и други правителствени служители многократно са цитирали доклад на ООН, който според тях показва, че трафикантите се опитват да прехвърлят едва 5% от кокаина, произведен в Колумбия, през Венецуела.

Пресслужбата на правителството на Венецуела не отговори веднага на искане за коментар относно съобщението на Тръмп.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Доналд Тръмп Удар на САЩ Наркотрафик Венецуела Кариби Наркокораб Николас Мадуро Американски военни Наркокартели Сигурност
5 интересни факта за зъбите на вашето куче

5 интересни факта за зъбите на вашето куче

