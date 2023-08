Възобновяват дела срещу покойния Майкъл Джексън за сексуално насилие

Д вама мъже, които твърдят, че като деца са били сексуално малтретирани от Майкъл Джексън, могат да подновят съдебно дело срещу неговите компании, постановиха съдии в американски съд.

Уейд Робсън и Джеймс Сейфчък, двамата на 40 години, твърдят, че Джексън ги е малтретирал години наред, докато са били момчета.

Сега те могат да заведат блокирани преди това съдебни дела срещу компаниите на певеца. Те твърдят, че тези компании са били длъжни да ги защитят.

Адвокатите на починалия през 2009 г. Джаксън твърдят, че той е невинен.

Робсън и Сейфчък твърдят, че са били малтретирани от Джексън в края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век, докато са пребивавали в ранчото му "Невърленд".

Обвиненията бяха включени в документалния филм от 2019 г. Leaving Neverland, който семейството на Джексън определи като "публичен линч".

През 2020 г. съдия от Лос Анджелис постанови, че Сейфчък не може да съди фирмите на Джаксън, като заяви, че компаниите не са имали задължение да се грижат за него.

Година по-късно същият съдия отсъжда срещу Робсън на подобно основание.

Но в петък апелативният съд в Калифорния не се съгласи с това, като постанови, че "корпорация, която улеснява сексуалното насилие над деца от един от своите служители, не е освободена от позитивно задължение да защитава тези деца само защото е собственост единствено на извършителя на насилието".

"Би било извратено да се приеме, че няма задължение въз основа на това, че корпоративният ответник има само един акционер", се казва в съдебното решение.

"И така, ние отменяме решенията, постановени в полза на корпорациите."

Винс Финалди, адвокат на Сейфчък и Робсън, заяви, че съдът е отменил предишни "неправилни решения по тези дела, които противоречаха на калифорнийския закон и щяха да създадат опасен прецедент, който да застраши децата".

Джонатан Стейнсапир, адвокат на имуществото на Джексън, заяви, че е "напълно уверен", че Джексън е невинен, като заяви, че обвиненията са "в противоречие с всички достоверни доказателства и независими потвърждения".