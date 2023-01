Племенникът на Майкъл Джексън ще се превъплъти в образа му в биографичен филм

Д жаафар Джексън, племенникът на Майкъл Джексън, ще се превъплъти в образа на Краля на попа в биографичен филм, съобщават световните осведомителни агенции.

Филмът, озаглавен "Майкъл", ще бъде режисиран от Антоан Фукуа ("Тренировъчен ден").

Биографичната лента ще изследва "сложния човек, превърнал се в Краля на попа", се посочва в изявление, направено от компания "Лайънсгейт". Филмът ще включва "всички аспекти" от живота на Джексън и забележителните му изпълнения, благодарение на които той стана икона в музикалния свят.

"За мен е чест да вдъхна живот на историята на чичо ми Майкъл", сподели на свой ред 26-годишният Джаафар Джексън в Instagram. "Ще се видим скоро", написа той, обръщайки се към феновете.

Джаафар Джексън е син на Джърмейн Джексън, един от по-големите братя на Краля на попа, басист и певец на групата "Джексън файв".

Подобно на чичо си Джаафар се изявява от ранна детска възраст и започва да пее и да танцува на 12 години. През 2019 г. той издава дебютния си сингъл "Got Me Singing". Ролята на Краля на попа в "Майкъл" ще бъде неговият актьорски дебют.

Снимките за филма ще започнат тази година. Продуцент е Греъм Кинг ("Бохемска рапсодия"), който казва, че Джаафар Джексън притежава естествената способност да наподоби чичо си и да му вдъхне живот.

