Изгрява нова звезда от семейството на Майкъл Джексън

Н а холивудския небосклон е на път да изгрее нова звезда от голямата фамилия на Майкъл Джексън. Джаафар - племенник на Краля на попа, ще се превъплъти в образа на чичо си в нов биографичен филм за покойния певец.

Това ще е първата голяма роля на 26-годишния талант, който е син на Джърмейн Джексън - един от шестимата братя на Джако и участник в групата "Джексън файв", поставила началото на кариерата на музикалната суперзвезда.

Джаафар Джексън е избран да изиграе чичо си във филма "Майкъл", след като дълго време продуцентите не успяват да се спрат на подходящ актьор за ролята на певеца.

"За мен е чест да вдъхна живот на историята на чичо ми", написа в профила си в Инстаграм младият мъж, чиято голяма фамилия е дала благословия и предварително одобрение за продукцията. Освен това е сред продуцентите й.

Младият Джексън се нагърбва със сериозна отговорност пред милионите фенове, които продължават да боготворят Майкъл Джексън, отишъл си от този свят през 2009 г. Успех на биографичния филм обещава и звездният екип, заел се с реализацията му - главен продуцент е Греъм Кинг, който стои зад "Бохемска рапсодия", сценарият е на номинирания три пъти за награда "Оскар" Джон Логан, а режисурата е поверена на Антоан Фукуа, направил "Тренировъчен ден", "Крал Артур" и други. Всичко обаче е в таланта на Джаафар Джексън.

Продуцентът Кинг твърди, че е “търсил по целия свят“ най-подходящия изпълнител за образа на Краля на попа и “бях поразен от начина, по който Джаафар органично олицетворява духа и личността на Майкъл… Беше ясно, че той е единственият човек, който може да изиграе тази роля”.

Michael Jackson’s nephew Jafaar Jackson will star as his uncle for a new ‘Michael’ biopic pic.twitter.com/yGB6XvQl8F — No Jumper (@nojumper) January 30, 2023

Първата им среща е преди две години. Греъм Кинг споделя, че е изключително развълнуван и “нямам търпение светът да го види на големия екран като Майкъл Джексън“.

Джаафар, който е второто дете на Джърмейн Джексън, върви по стъпките на известния си чичо от малък. От дете показва, че има музикален талант - започва да пее и танцува от 12-годишен. Първият му сингъл - "Got Me Singing", излиза на пазара десетилетие след смъртта на Майкъл Джексън. Изпълнявал е също кавър версии на парчета на Марвин Гей и на Сам Кук.

Michael Jackson's nephew Jafaar Jackson to play him in biopic https://t.co/OQQKRSMPxk — BBC News (World) (@BBCWorld) February 1, 2023

Джаафар се появява също в различни проекти, свързани с фамилията Джаксън, сред които са телевизионното реалити "The Jacksons: Next Generation"” през 2015 г. и във видеоклипа към сингъла “Love One Another“ през 2021 г., дело на Тито Джексън, друг от чичовците му.

"Джаафар е олицетворение на сина ми. Прекрасно е да видя как той продължава артистичното наследство на фамилията Джексън", споделя и Катрин Джексън, майката на Краля на попа. От кратко видео, качено в Инстаграм, става ясно, че младият мъж успява отлично да се справи с движенията, типични за чичо му.

По-големият син на Майкъл Джексън - Принс, също е на мнение, че братовчедът Джаафар в голяма степен "олицетворява" баща му. "Не мога да бъда по-щастлив и по-горд…, той работи добре и знам, че ще свърши невероятна работа", написа наследникът на Краля на попа в профила си в Инстаграм. "Убеден съм, че ще направим всичко възможно, за да покажем на света част от моя баща, която никога не са виждали и която заслужават да видят". Покойният Джако има три деца дъщеря и двама сина.

Jafaar Jackson, nephew of Michael Jackson, is set to play the iconic singer in upcoming biopic pic.twitter.com/8AA9Y1mpfn — 247 Live Culture (@247LC) January 30, 2023

От филмовото студио "Лайънсгейт" разкриват, че идеята е биографичната продукция да покаже на света "сложния човек, превърнал се в Краля на попа", като представи "всички аспекти" от живота на Джексън, включително изключителните му изпълнения, превърнали го в музикална икона. Не е ясно обаче дали ще бъдат включени и твърденията за сексуално насилие над деца, с които Кралят на поп се сблъска приживе, но те продължиха и след смъртта му, отбелязва изданието "Варайъти". Майкъл Джексън беше категоричен, че е невинен, а съдебно дело през 2005 г. го оневини по обвинения за блудство с деца.

Снимките за филма e планирано да започнат до края на тази година. "Майкъл" ще бъде поредната продукция за живота на музикална звезда, след като вече излязоха подобни за Уитни Хюстън, Елвис Пресли, Елтън Джон, групата "Куин".