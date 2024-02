Украйна: Възможно е да поканим служители на Кремъл на мирни преговори

У крайна намекна за провеждане на мирни преговори с Русия. Ръководителят на кабинета на Володимир Зеленски заяви, че е възможно "да възникне ситуация", в която заедно с чуждестранните партньори Киев да покани служители на Кремъл на мирни преговори, предаде NOVA .

Според Андрей Ермак на нея ще бъде представен ясен план за прекратяване на войната. Повод за коментара беше предстоящата среща на върха в Швейцария. Засега други представители на Украйна не са коментирали думите на Ермак.

В същото време президентът Зеленски заяви, че руските сили се готвели за нова офанзива през месец май или в началото на лятото.

Yesterday in Kyiv, we marked two years since Russia’s full-scale invasion of Ukraine. Ukraine can, must, and will win. Putin must and will lose.🇺🇦🇨🇦 pic.twitter.com/WBV9dpD7x6