Зеленски: 31 000 са загиналите украински войници в тази война

П резидентът Володимир Зеленски каза, че 31 000 украински войници са загинали във войната с Русия, което е рядко официално изявление за военните загуби от украинската страна.

На пресконференция в Киев Зеленски каза: „31 000 украински войници са загинали в тази война. Не 300 000 или 150 000 или каквото и да говорят Путин и лъжливото му обкръжение. Но всяка от тези загуби е голяма загуба за нас“.

JUST IN:



🇺🇦 Zelensky says that the number of dead Ukrainian soldiers is very low



He says 31,000 Ukrainian soldiers have been killed in war with Russia https://t.co/BDF18qvsMS pic.twitter.com/UHsNDDq54P