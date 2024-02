Ключовите изявления от пресконференцията на Зеленски в Киев

А генция Ройтерс обръща внимание на ключови изявления от днешната пресконференция на украинския президент Володимир Зеленски в Киев, организирана ден след втората годишнина от нахлуването на руските сили в Украйна:

"В тази война са убити 31 хиляди украински войници. Не 300 хиляди, не 150 хиляди . . . Въпреки това загубата за нас е голяма", каза украинският лидер.

"Русия ще подготви контранастъпателни операции в началото на лятото или в края на май, ако успеят. Те ще се подготвят. Ние ще се подготвим за тяхното настъпление. Мисля, че настъплението им, което започна на 8 октомври, не донесе резултати. Ние ще подготвим нашия план и ще го следваме".

"Има план (за нова контраофанзива на Украйна), планът е ясен, но не мога да ви кажа детайлите . . . Този план е свързан с промяната на ръководни кадри, има съответни промени. Ние трябва да подготвим резервите. Те не са подготвени, както трябва и това е факт", изтъкна Зеленски.

"Сега е най-трудният момент за нашето единство. Ако ни разпаднат отвън или, не дай си Боже, ако се разпаднем отвътре, това ще бъде най-слабият момент. Това още не се е случило. Третата година е повратен момент. Година на избори, на разконцентриране, всичко наведнъж, предизвикателства отвън, отвътре . . . смятам, че начинът, по който ще свърши войната, ще зависи от тази година", подчерта украинският президент.

"Има надежда по отношение на Конгреса, сигурен съм, че ще се случи . . . Те знаят, че имаме нужда да получим помощ до един месец", каза президентът.

"Когато говорим за американска помощ, трябва да разбираме, че не става дума за финансови резерви, а за оръжия . . . Просто ще бъдем отслабени на бойното поле", изтъкна Зеленски.

