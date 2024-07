"Възхищавам се на жените, които си тръгват": Зловещото последно съобщение на жертвата на тройния убиец

Д ни преди смъртоносното нападение с арбалет, една от жертвите препубликува възхвала на "жените, които си тръгват" в последния си пост в социалните мрежи.

25-годишната Луиза Хънт е убита заедно със сестра си Хана, 28-годишна, и майка им Карол в дома им в Буши.

Заподозреният за убийството, 26-годишният Кайл Клифърд, беше открит в гробище в Енфийлд, Северен Лондон, след мащабно издирване и в момента се лекува.

Рохит Митра, приятел на Луиза, я описва като едно от най-хубавите момичета, които е познавал и казва, че тя "винаги е била усмихната и много позитивна и трудолюбива".

Луиза е имала бизнес за дресиране на кучета от дома си. На страницата на фирмата във Фейсбук клиентите споделиха своите възпоменания.

"Ти беше красиво момиче отвътре и отвън, винаги показваше доброта и любов", пише един човек и казва, че е била обичана от "всяко куче, което идваше в твоя салон".

В последния си пост в X (Туитър) Луиза публикува съобщение, в което се казва: "Възхищавам се на жените, които си тръгват. Изисква се МНОГО сила, за да се прекъсне връзката. Изисква се МНОГО любов към себе си, за да избереш себе си."

Хана е управлявала собствен бизнес за красота и наскоро е публикувала в социалните мрежи съобщение, че е "заета с клиенти всеки ден".

Нейните колеги от клиниката за борба със стареенето отдадоха почит във Фейсбук на "фантастичния терапевт", като заявиха, че "клиентите им я обичали".

Приятелите на Карол, Луиза и Хана присъстваха на възпоменателна служба в Буши в четвъртък сутринта, а приятелките на г-жа Хънт Диона Смит, Абигейл Филипс и Леа Холоуей заявиха, че са "заедно в скръбта".

Те казаха: "Тя беше прекрасен, прекрасен човек. Не можем да повярваме какво се е случило. Бяхме четирима, а сега сме само трима. Това не изглежда реално".

Г-жа Холоуей изрази съчувствието си към оцелялата дъщеря на Хънт и нейния баща Джон - коментатор на Би Би Си.

"Не мога да си представя какво би било. Те са си проправяли път през живота и животът им е бил отнет твърде рано. Това е нещо от кошмарите", каза тя.

Полицията извършва допълнителни претърсвания на къща в Енфийлд, тъй като заподозреният за убийството Кайл Клифърд остава в болница.

