Откриха заподозрения за тройното убийство с арбалет

З аподозреният за тройното убийство с арбалет е бил открит в северната част на Лондон, предаде Франс прес, като се позова на полицията.

Мъжът идентифициран като Кайл Клифорд е бил открит в Енфийлд, на около 20 километра от град Бъши, в който живеели и били убити трите жертви, които са съответно на 25, 28 и 61 години и които са били роднини на журналист от Би Би Си.

Triple crossbow murder suspect in serious condition in hospital and yet to speak with police https://t.co/ts1WgmxH8I — The Irish Times (@IrishTimes) July 11, 2024

Предполагаемият нападател е поставен под медицински грижи, защото бил открит с наранявания.

Kyle Clifford: Triple murder suspect in 'serious condition' as police recover crossbow - Sky News https://t.co/RfPNpWApZk — Lewis Bush (@BushLewis80721) July 11, 2024

Жертвите са били двете дъщери и съпругата на радиожурналиста от Би Би Си Джон Хънт. Полицията смята, че нападателят е познавал жертвите.

Bushey manhunt: 'Crossbow suspect tied up his ex-girlfriend, her sister and mother before shooting them dead' at their home - as triple 'murder' sends shockwaves through quiet community https://t.co/y5KjQ4wXil — Feefs (@bettercallfeefs) July 11, 2024

* Във видеото: Издирват заподозрян за убийството на съпругата и дъщерите на коментатор в „Скай" и Би Би Си

