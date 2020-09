Тръмп не успява да спечели подкрепа за санкции върху Иран

С АЩ обявиха, че връщат отпадналите след ядреното споразумение от 2015 санкции върху Иран, а държавният секретар Майк Помпео заплаши с „последствия“ членовете на ООН, които не сътрудничат за изпълнението на ограниченията.

Какво означава нормализирането на отношения между Израел и арабските страни

Американската администрация вероятно ще наложи и нови допълнителни санкции, докато страните, участвали в сключването на сделката през 2015, изразиха несъгласие с изявлението на САЩ. Китай, Русия, Франция, Германия и Великобритания смятат, че Вашингтон, който се изтегли от споразумението през 2018 като част от политиката на Тръмп, няма правомощия да възстанови санкциите срещу Иран или да санкционира държави, които ги пренебрегват.

Един малък град показва бъдещето на войната в Сирия

Междувременно Иран обеща „решителен отговор“ срещу САЩ и обеща да поддържа ядреното споразумение, ако останалите страни направят същото.

The Trump administration has declared that all U.N. sanctions against Iran have been restored, a move most of the rest of the world rejects as illegal. https://t.co/Vlx8VsHmZI