Въпреки критиките: SHEIN предизвиква огромен интерес във Франция

Посещаемостта на физическия магазин в Париж е нараснала с близо 90% от откриването му до днес

7 ноември 2025, 11:43
Орбан замина за Вашингтон, ще разговаря с Тръмп

Орбан замина за Вашингтон, ще разговаря с Тръмп

"Гънвор" оттегля предложението си, няма да купи "Лукойл"
Резултатите на Microsoft, Alphabet и Meta помрачени от растящите страхове от балон в AI

Резултатите на Microsoft, Alphabet и Meta помрачени от растящите страхове от балон в AI
Румъния иска своя дял от европейската отбрана

Румъния иска своя дял от европейската отбрана
Бившият ментор на Макрон с остри критики: Най-лошият президент на Франция

Бившият ментор на Макрон с остри критики: Най-лошият президент на Франция
Как светът гледа на Зохран Мамдани - икона, заплаха, доказателство за Американската мечта

Как светът гледа на Зохран Мамдани - икона, заплаха, доказателство за Американската мечта
Разкриха какво е пренасял корабът, поразен от САЩ

Разкриха какво е пренасял корабът, поразен от САЩ
Извънредно положение във Филипините, тайфунът

Извънредно положение във Филипините, тайфунът "Калмаеги" взе над 100 жертви (ВИДЕО)

К итайският гигант SHEIN предизвика истинска политическа и търговска буря във Франция. Откриването на първия му физически магазин, и то в сърцето на Париж, съвпадна със скандал за продажба на секс кукли с детски вид и дори оръжия от страна на платформата, съобщи NOVA.

Реакцията на френското правителството беше светкавична. Властите започнаха процедура за временно спиране на сайта, а Европейската комисия вече следи случая.

Въпреки масовите критики и протести срещу модния гигант, китайската компания продължава да предизвиква небивал интерес сред френските потребители. Според директора на големия търговски център, в който се намира първият физически магазин на марката във Франция, посещаемостта е нараснала с близо 90% от откриването му до днес.

Това развитие обаче предизвиква остри реакции, тъй като Франция от години е лидер в борбата срещу свръхконсумацията и некачествените стоки. Страната е първата в света, която въведе „екотакса“, забрани рекламите на свръхевтини модни марки и настоя за по-голяма прозрачност относно произхода и условията на производство на дрехите.

Още през 2020 г. френското правителство забрани унищожаването на непродадени дрехи – първа стъпка в усилията си да ограничи вредните практики на т.нар. fast fashion индустрия.

В момента сайтът на SHEIN остава достъпен за френските потребители, но предлага само собствени артикули, без продукти на външни търговци. Въпреки това, Франция поиска от Европейската комисия да преразгледат случая и да проверят дали компанията спазва всички екологични и търговски регулации.

От Европейската комисия отговориха, че евентуална пълна забрана на платформата в рамките на целия Европейски съюз би била изключително трудна, но подчертаха, че ще бъде извършена задълбочена проверка за системни нарушения на европейските стандарти.

Повече гледайте във видеото.

Източник: NOVA    
SHEIN Франция Европейска комисия Бърза мода Свръхконсумация Скандал Физически магазин Екотакса Регулации Китайска компания
Преди 5 часа
<p>САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби</p>
Ексклузивно

САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби

Преди 4 часа
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 5 часа
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 5 часа

Александър Йорданов: Антибългаризмът е политическа валута в Скопие

Александър Йорданов: Антибългаризмът е политическа валута в Скопие

България Преди 29 минути

В „Телеграфно подкастът“ бившият посланик в Северна Македония разкрива истината за разделения народ и лични срещи с македонски лидери

,

Опашки за пенсии пред пощите

България Преди 35 минути

Следващите два дни са почивни

„Преобразената Америка" в „Темата на NOVA"

„Преобразената Америка“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 45 минути

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Почина звездата от "Шърли Валънтайн" Полин Колинс

Почина звездата от "Шърли Валънтайн" Полин Колинс

Свят Преди 57 минути

Актрисата е издъхнала на 85-годишна възраст

„Човешката кулка Барби" почина при съмнителни обстоятелства, полицията разследва

„Човешката кулка Барби“ почина при съмнителни обстоятелства, полицията разследва

Любопитно Преди 1 час

Неочакваната смърт на Барбара Янкавски, известна като „човешката кулка Барби“, шокира нейните последователи

"Мис Украйна" падна на сцената по време на конкурса „Мис Земя 2025" (ВИДЕО)

"Мис Украйна" падна на сцената по време на конкурса „Мис Земя 2025“ (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Мария Желяскова внезапно падна на сцената по време на състезанието във Филипините на 5 ноември

Над 40 подземни училища строят в Харковска област

Над 40 подземни училища строят в Харковска област

Свят Преди 1 час

Това съобщи украинският министър на образованието и науката Оксен Лисови

Бюджет 2026: Ще седнат ли синдикати, работодатели и изпълнителна власт на масата за преговори

Бюджет 2026: Ще седнат ли синдикати, работодатели и изпълнителна власт на масата за преговори

България Преди 1 час

Според председателя на УС на Асоциация на индустриалния капитал е възможно да се стигне до протест

ПП–ДБ настояват премиерът да обясни какъв е планът за кризата с горивата

ПП–ДБ настояват премиерът да обясни какъв е планът за кризата с горивата

България Преди 1 час

Атанасов коментира, че се повишава общественото напрежение и гражданите се питат дали ще има горива и на какви цени

Пеевски: Няма никакви проблеми, хората ще имат гориво

Пеевски: Няма никакви проблеми, хората ще имат гориво

България Преди 1 час

"Истерия има само в "партията на "Лукойл" и на пуделите", заяви лидерът на "ДПС - Ново начало"

Тежка катастрофа затвори пътя Сливен - Самуилово, има загинал

Тежка катастрофа затвори пътя Сливен - Самуилово, има загинал

България Преди 1 час

По първоначални данни са се ударили три леки автомобила

Трима убити при американски удар срещу заподозрян в наркотрафик кораб в Карибско море

Трима убити при американски удар срещу заподозрян в наркотрафик кораб в Карибско море

Свят Преди 1 час

Това съобщи министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет в социалната платформа "Екс"

Ora GT на щанда на GWM на Автомобилен салон Шанхай 2025

До лятото на 2026 г. България отново ще има автомобилно производство

Технологии Преди 1 час

В момента Българска Автомобилна Индустрия и Great Wall Motor са на финалната фаза в преговорите, които трябва да ни доведат до старт на асемблиране на електромобили след 8-9 месеца

Дронове над белгийски летища и институциите на ЕС предизвикаха тревога за сигурността

Дронове над белгийски летища и институциите на ЕС предизвикаха тревога за сигурността

Свят Преди 2 часа

След серия от инциденти с дронове над стратегически обекти Белгия засилва мерките за сигурност. Москва отрича обвиненията в намеса

Срутената кула в ТЕЦ Улсан, Южна Корея

Срути се кула в ТЕЦ Улсан, има жертва, спасители търсят още 5 души

Свят Преди 2 часа

Властите се опасяват, че поне още един човек също е загинал

.

„Ало" измамници твърдят, че сме замесени в престъпление с фалшиво пълномощно

България Преди 2 часа

Сюжетът – мним полицай алармира, че с неистинския документ има опит да бъде изтеглен голям кредит от наше име

