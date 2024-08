Откриха токсични вещества в продукти от Shein и Temu

Ж енски аксесоари, продавани от някои от най-известните фирми за онлайн пазаруване в света, съдържат токсични вещества, които понякога са стотици пъти над допустимите нива, съобщиха властите в Сеул.

Китайските гиганти, включително Shein, Temu и AliExpress станаха много популярни по целия свят през последните години, предлагайки богат избор от модерни дрехи и аксесоари на зашеметяващо ниски цени, предаде АФП.

Бурното разрастване доведе до засилен контрол на техните бизнес практики и стандарти за безопасност, включително в ЕС и Южна Корея. Властите в Сеул провеждат ежеседмични проверки на артикулите, продавани от онлайн платформите.

В най-скорошната проверка 144 продукти от Shein, AliExpress и Temu бяха тествани и много от артикулите от всичките компании не отговарят на правните стандарти.

Установено е, че обувките от Shein съдържат значително високи нива на фталати – химикали, използвани за повишаване на гъвкавостта на пластмасата. В един от чифтовете те са били 229 пъти над допустимото.

„Пластификаторите на основата на фталати влияят върху репродуктивните функции, като намаляването на броя на сперматозоидите, и могат да предизвикат безплодие дори преждевременно раждане“, каза служител от екипа за опазване на околната среда в Сеул.

Един такъв химикал „е класифициран като човешки канцероген от Международния онкологичен институт, така че трябва да се предприемат специални мерки, за да се избегне дълготраен контакт с човешкото тяло", допълни той.

В капачките на Shein е открит формалдехид, химикал, който често се използва в продуктите за строителство на жилища, с двойно по-високо съдържание от допустимия праг.

