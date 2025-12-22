Свят

Кола се вряза в хора в Нидерландия

Девет души бяха ранени, трима от които тежко

22 декември 2025, 23:59
Кола се вряза в хора в Нидерландия
Източник: EPA/БГНЕС

К ола се вряза в множество в град Нунспет, на около 70 километра източно от Амстердам, в Нидерландия. Девет души бяха ранени, трима от които тежко.

Полицията обяви, че на този етап не подозира да става дума за умишлена атака, предаде "Асошиейтед прес".

Кола се вряза в хора в Айндховен

Трагедията се е разиграла в момент, в който множество хора са се били събрали, за да наблюдават парад на автомобили, украсени с коледни светлини. Заради инцидента парадът беше отложен.

Пикап рани 28 души на парад в Ню Орлиънс

Според полицията автомобилът, врязал се в хората, е бил управляван от 56-годишна жена от Нунспет, която е пострадала леко. Тя е била задържана, каквато е практиката при сериозен пътен инцидент.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Автомобилна катастрофа Нунспет Нидерландия
Последвайте ни
След жестокото убийство на финландка насред София, ново развитие

След жестокото убийство на финландка насред София, ново развитие

Кола се вряза в хора в Нидерландия

Кола се вряза в хора в Нидерландия

Ето с колко вдигат цените на водата след Нова година

Ето с колко вдигат цените на водата след Нова година

Русия обяви, че разузнаването на САЩ греши

Русия обяви, че разузнаването на САЩ греши

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
4 причини защо котките изведнъж започват да съскат

4 причини защо котките изведнъж започват да съскат

dogsandcats.bg
<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден имат хората с тези красиви имена...

Преди 17 часа
<p>Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима</p>
Ексклузивно

Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима

Преди 16 часа
Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв
Ексклузивно

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Преди 18 часа
Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света
Ексклузивно

Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света

Преди 16 часа

Виц на деня

Мъж и жена били гаджета дълги години и живеели на семейни начала. Един ден жената не издържала и сериозно попитала своя приятел: - Добре де,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Вучич: Съдбовни избори предстоят в края на 2026 г.

Вучич: Съдбовни избори предстоят в края на 2026 г.

Свят Преди 2 часа

Вучич за пореден път през тази година обеща мащабни инфраструктурни проекти и увеличения на заплатите и пенсиите

Тръмп удари вятърните паркове в САЩ

Тръмп удари вятърните паркове в САЩ

Свят Преди 2 часа

Това бележи сериозна ескалация на атаките на президента Тръмп срещу вятърната енергия

Касите на БНБ ще работят извънредно в събота

Касите на БНБ ще работят извънредно в събота

България Преди 4 часа

Чорбанов: Поздравиха ме за избора да напусна ИТН

Чорбанов: Поздравиха ме за избора да напусна ИТН

България Преди 6 часа

Чорбанов: Не аз си тръгвам от ИТН, а ИТН си е тръгнала от мен

Българската икономика продължава да се изсветлява

Българската икономика продължава да се изсветлява

България Преди 6 часа

Стойностите на Композитния индекс и на Под-индекса „Заетост на светло“ бяха публично оповестени днес

Детски рожден ден завърши с бой и ранени полицаи насред Виена

Детски рожден ден завърши с бой и ранени полицаи насред Виена

Свят Преди 6 часа

И тримата задържани, които са литовски граждани, все още се намират в ареста

Масов бой в парламента в Турция при спор за бюджета

Масов бой в парламента в Турция при спор за бюджета

Свят Преди 7 часа

Размяната на реплики бързо ескалира

Момиче на 14 г. се обади в полицията, че мъж бие майка ѝ

Момиче на 14 г. се обади в полицията, че мъж бие майка ѝ

България Преди 7 часа

На пострадалата са нанесени удари с юмруци в областта на лицето

,

Нова тенденция: Защо жените премахват гръдните импланти?

Любопитно Преди 7 часа

Броят на операциите за отстраняване на гръдни импланти почти се е удвоил през последните години

Една трета от българите живеят в пренаселени жилища

Една трета от българите живеят в пренаселени жилища

България Преди 8 часа

„ДПС-Ново начало” предложи значително увеличение на наказанията за сексуални посегателства срещу деца

„ДПС-Ново начало” предложи значително увеличение на наказанията за сексуални посегателства срещу деца

България Преди 8 часа

Законопроектът беше внесен днес в Народното събрание

Как да се преборим с махмурлука: Почасов хранителен режим от експерт

Как да се преборим с махмурлука: Почасов хранителен режим от експерт

Любопитно Преди 8 часа

Може би тайната за лечение на махмурлука е в това, което ядете, след като приключите с пиенето, преди дори да си легнете?

Крис Риа

Почина музикантът Крис Риа

Любопитно Преди 8 часа

ЕК задържа 153 млн. евро от парите по ПВУ за България

ЕК задържа 153 млн. евро от парите по ПВУ за България

България Преди 8 часа

Причината са неизпълнени реформи

Как да оцелеете на Коледа, когато сте домакин - и как всички да си тръгнат преди 11 вечерта

Как да оцелеете на Коледа, когато сте домакин - и как всички да си тръгнат преди 11 вечерта

Любопитно Преди 8 часа

Очакванията за радостен ден са толкова високи – както и свързаните с него емоции, разходи и стрес

Мария Цънцарова

bTV и Мария Цънцарова се разделят

България Преди 8 часа

​Новината беше официално съобщена на сайта на медията, а преди това и самата журналистка направи съобщение в социалните мрежи. От АЕЖ организират протест в нейна подкрепа

Всичко от днес

От мрежата

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg

Как да разпознаем признаците на кучешка депресия

dogsandcats.bg
1

Дядо Коледа с писмо до „Здравей България”

sinoptik.bg
1

Снежна Коледа, ледена Нова година

sinoptik.bg

Удивителната история на властелините на Дунава – есетрите

Edna.bg

Коледа е „Време за надежда“: Водещи от NOVA търсят дом на бездомни кучета

Edna.bg

Ливърпул с официална информация за Исак, новините са тревожни

Gong.bg

Неймар претърпя операция

Gong.bg

Новата година идва с нови цени на водата

Nova.bg

Отиде си музикалната легенда Крис Риа

Nova.bg