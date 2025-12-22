Кола се вряза в хора в Нидерландия

К ола се вряза в множество в град Нунспет, на около 70 километра източно от Амстердам, в Нидерландия. Девет души бяха ранени, трима от които тежко.

Полицията обяви, че на този етап не подозира да става дума за умишлена атака, предаде "Асошиейтед прес".

Трагедията се е разиграла в момент, в който множество хора са се били събрали, за да наблюдават парад на автомобили, украсени с коледни светлини. Заради инцидента парадът беше отложен.

Според полицията автомобилът, врязал се в хората, е бил управляван от 56-годишна жена от Нунспет, която е пострадала леко. Тя е била задържана, каквато е практиката при сериозен пътен инцидент.