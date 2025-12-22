Тръмп удари вятърните паркове в САЩ

П резидентът Доналд Тръмп спира всички големи крайбрежни вятърни паркове в процес на изграждане, заплашвайки хиляди работни места и по-евтина енергия в САЩ, предава Си Ен Ен.

В удара върху американската индустрия за ВЕИ, администрацията на Тръмп обяви в понеделник, че спира федералните договори за наем за всички големи крайбрежни вятърни проекти, които в момента са в процес на изграждане, позовавайки се на неуточнени рискове за националната сигурност.

Това бележи сериозна ескалация на атаките на президента Тръмп срещу вятърната енергия.

Спирането може да повлияе на инвестиции за милиарди долари и да спре близо шест гигавата нови електрически мощности, който трябва да бъдат пуснати в експлоатация през следващите няколко години.

