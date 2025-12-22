Свят

Тръмп удари вятърните паркове в САЩ

Това бележи сериозна ескалация на атаките на президента Тръмп срещу вятърната енергия

22 декември 2025, 22:26
Източник: istock/Getty Images

П резидентът Доналд Тръмп спира всички големи крайбрежни вятърни паркове в процес на изграждане, заплашвайки хиляди работни места и по-евтина енергия в САЩ, предава Си Ен Ен.

В удара върху американската индустрия за ВЕИ, администрацията на Тръмп обяви в понеделник, че спира федералните договори за наем за всички големи крайбрежни вятърни проекти, които в момента са в процес на изграждане, позовавайки се на неуточнени рискове за националната сигурност.

Това бележи сериозна ескалация на атаките на президента Тръмп срещу вятърната енергия.

Спирането може да повлияе на инвестиции за милиарди долари и да спре близо шест гигавата нови електрически мощности, който трябва да бъдат пуснати в експлоатация през следващите няколко години.
 

Източник: CNN    
Доналд Тръмп Вятърни паркове
<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден имат хората с тези красиви имена...

Преди 15 часа
<p>Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима</p>
Ексклузивно

Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима

Преди 14 часа
Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв
Ексклузивно

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Преди 15 часа
Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света
Ексклузивно

Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света

Преди 13 часа

Всичко от днес

