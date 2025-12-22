Момиче на 14 г. се обади в полицията, че мъж бие майка ѝ

М омиче на 14 години подаде сигнал в полицията, че мъж бие майка ѝ.

На 21 декември около 22:00 ч. момичето се е обадило в РУ – Радомир за упражнено домашно насилие над майка ѝ от 45-годишен мъж, с когото жената живее на семейни начала.

На пострадалата са нанесени удари с юмруци в областта на лицето, а мъжът се самонаранил от счупена чиния в областта на пръстите.

На двамата е оказана медицинска помощ и впоследствие 45-годишният бил задържан за срок до 24 ч. с полицейска заповед.

Образувани са бързи производства и работата по разследването продължава под надзора на прокуратурата.