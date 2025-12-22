Свят

Вучич: Съдбовни избори предстоят в края на 2026 г.

Вучич за пореден път през тази година обеща мащабни инфраструктурни проекти и увеличения на заплатите и пенсиите

22 декември 2025, 22:56
Вучич: Съдбовни избори предстоят в края на 2026 г.
Източник: БГНЕС

П резидентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че в края на следващата година ще се проведат избори, които „ще определят съдбата на страната“, и призова гражданите да вземат решенията си „с хладен разум“.

„Моля ви за едно – вземайте решенията си напълно трезво и рационално. Преценявайте какво е направено, разглеждайте плановете, програмите и хората, които имат капацитет да реализират обещаното, и тези, които нямат. Говорете със съседите и приятелите си и оставете хората сами да оценяват. Решенията не бива да се основават на лъжи“, каза Вучич.

Вучич обеща предсрочни избори в Сърбия

От над година насам властите в Белград се сблъскват с масови протести в цялата страна, предизвикани от смъртта на 16 души при срутването на козирката на ж.п. гарата в Нови Сад, като протестното движение прерасна в искания за системни реформи, борба с корупцията и предсрочни избори.

В обръщението си Вучич призова гражданите да не се водят от публикации в отделни медии, а да съдят по делата.

„Не вземайте решения въз основа на измислици – че някой имал връзка с „Йованица“, че някой убивал деца в майчините прегръдки, че майка му не му е майка или баща му не му е баща. Преценявайте по това, което сме направили, което правим днес и по нашите планове за бъдещето. По това кой е бил до вас, когато беше трудно – при мигрантската криза, при наводненията, по време на пандемията, както и сега, когато вече 75 дни няма нито капка петрол от тръбопровода през Хърватия, а въпреки това няма проблеми на нито една бензиностанция“, продължи сръбският президент, цитиран от официозът „Политика“.

Вучич: Никога няма да отстъпя под натиск

Вучич за пореден път през тази година обеща мащабни инфраструктурни проекти и увеличения на заплатите и пенсиите.

„Седнете със семействата си и преценете – имаше ли мир и стабилност, растяха ли заплатите и пенсиите, строяха ли се пътища, железници, научно-технологични паркове. Вижте кой какво предлага и решете сами“, каза още сръбският президент.

Източник: БГНЕС    
Александър Вучич Избори Сърбия
Последвайте ни
След жестокото убийство на финландка насред София, ново развитие

След жестокото убийство на финландка насред София, ново развитие

Ето с колко вдигат цените на водата след Нова година

Ето с колко вдигат цените на водата след Нова година

Русия обяви, че разузнаването на САЩ греши

Русия обяви, че разузнаването на САЩ греши

Удар на украински партизани дълбоко в Русия, подпалиха руски изтребители

Удар на украински партизани дълбоко в Русия, подпалиха руски изтребители

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Мъск стана първият човек с нетно състояние от $700 милиарда

Мъск стана първият човек с нетно състояние от $700 милиарда

carmarket.bg
<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден имат хората с тези красиви имена...

Преди 16 часа
<p>Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима</p>
Ексклузивно

Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима

Преди 15 часа
Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв
Ексклузивно

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Преди 16 часа
Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света
Ексклузивно

Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света

Преди 14 часа

Виц на деня

– Докторе, имам алергия към понеделниците. – Симптоми? – Работя трудно.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп удари вятърните паркове в САЩ

Тръмп удари вятърните паркове в САЩ

Свят Преди 1 час

Това бележи сериозна ескалация на атаките на президента Тръмп срещу вятърната енергия

КЗК потвърди 4 решения на Столична община за боклука

КЗК потвърди 4 решения на Столична община за боклука

България Преди 2 часа

Комисията върна една от позициите за преразглеждане

Чорбанов: Поздравиха ме за избора да напусна ИТН

Чорбанов: Поздравиха ме за избора да напусна ИТН

България Преди 4 часа

Чорбанов: Не аз си тръгвам от ИТН, а ИТН си е тръгнала от мен

Българската икономика продължава да се изсветлява

Българската икономика продължава да се изсветлява

България Преди 4 часа

Стойностите на Композитния индекс и на Под-индекса „Заетост на светло“ бяха публично оповестени днес

Масов бой в парламента в Турция при спор за бюджета

Масов бой в парламента в Турция при спор за бюджета

Свят Преди 5 часа

Размяната на реплики бързо ескалира

Момиче на 14 г. се обади в полицията, че мъж бие майка ѝ

Момиче на 14 г. се обади в полицията, че мъж бие майка ѝ

България Преди 6 часа

На пострадалата са нанесени удари с юмруци в областта на лицето

,

Нова тенденция: Защо жените премахват гръдните импланти?

Любопитно Преди 6 часа

Броят на операциите за отстраняване на гръдни импланти почти се е удвоил през последните години

Една трета от българите живеят в пренаселени жилища

Една трета от българите живеят в пренаселени жилища

България Преди 6 часа

„ДПС-Ново начало” предложи значително увеличение на наказанията за сексуални посегателства срещу деца

„ДПС-Ново начало” предложи значително увеличение на наказанията за сексуални посегателства срещу деца

България Преди 6 часа

Законопроектът беше внесен днес в Народното събрание

Как да се преборим с махмурлука: Почасов хранителен режим от експерт

Как да се преборим с махмурлука: Почасов хранителен режим от експерт

Любопитно Преди 6 часа

Може би тайната за лечение на махмурлука е в това, което ядете, след като приключите с пиенето, преди дори да си легнете?

Крис Риа

Почина музикантът Крис Риа

Любопитно Преди 6 часа

ЕК задържа 153 млн. евро от парите по ПВУ за България

ЕК задържа 153 млн. евро от парите по ПВУ за България

България Преди 6 часа

Причината са неизпълнени реформи

Как да оцелеете на Коледа, когато сте домакин - и как всички да си тръгнат преди 11 вечерта

Как да оцелеете на Коледа, когато сте домакин - и как всички да си тръгнат преди 11 вечерта

Любопитно Преди 7 часа

Очакванията за радостен ден са толкова високи – както и свързаните с него емоции, разходи и стрес

Мария Цънцарова

bTV и Мария Цънцарова се разделят

България Преди 7 часа

​Новината беше официално съобщена на сайта на медията, а преди това и самата журналистка направи съобщение в социалните мрежи. От АЕЖ организират протест в нейна подкрепа

.

Броите калории? Ето как да избегнете качването на килограми по време на празниците

Любопитно Преди 7 часа

Много хора се притесняват, че празничните угощения могат да обезсмислят усилията им

Русия разработва космическо оръжие срещу Starlink, твърди НАТО

Русия разработва космическо оръжие срещу Starlink, твърди НАТО

Свят Преди 8 часа

То би използвало разрушителни орбитални облаци от шрапнели с цел ограничаване на превъзходството на Запада в космоса, което помага на Украйна на бойното поле

Всичко от днес

От мрежата

Как да разпознаем признаците на кучешка депресия

dogsandcats.bg

5 породи котки, които обичат зимата

dogsandcats.bg
1

Дядо Коледа с писмо до „Здравей България”

sinoptik.bg
1

Снежна Коледа, ледена Нова година

sinoptik.bg

Удивителната история на властелините на Дунава – есетрите

Edna.bg

Коледа е „Време за надежда“: Водещи от NOVA търсят дом на бездомни кучета

Edna.bg

Ливърпул с официална информация за Исак, новините са тревожни

Gong.bg

Неймар претърпя операция

Gong.bg

Новата година идва с нови цени на водата

Nova.bg

Отиде си музикалната легенда Крис Риа

Nova.bg