След жестокото убийство на финландка насред София, ново развитие

Ф ренски гражданин беше признат за виновен и осъден на 20 години при първоначален строг режим, за жестокото убийство на финландка близо до центъра на София, съобщиха от прокуратурата.

Досъдебното производство е образувано на 09.05.2022 г. Разследването е проведено от СДВР под ръководството и надзора на СГП.

Обвинителният акт е внесен в съда на 26.04.2023 г. А французинът е с мярка за неотклонение задържане под стража от 11.05.2022 г., взета от Софийски градски съд по искане на СГП.

Днес Софийски градски съд (СГС) призна подсъдимия за виновен в това, че на 08.05.2022 г. в София, на ул. „Владайска“ умишлено умъртвил финландска гражданка, като я удушил с ръце и убийството е извършено по особено мъчителен начин за убитата.

Съдът уважи и граждански искове във връзка с убийството в размер на 1 000 050 лева.

Присъдата на СГС не е окончателна и подлежи на обжалване и протестиране пред Софийски апелативен съд.