Луиджи Манджионе e използван като модел за SHEIN

Г игантът в бързата мода Shein стартира разследване, след като изображение на Луиджи Манджионе – обвинен в убийството на изпълнителния директор на UnitedHealthcare Брайън Томпсън в Ню Йорк миналата година – беше използвано на платформата им, предаде ВВС.

Изображението, което изглежда показваше Манджионе, облечен в бяла риза с къс ръкав, се появи на уебсайта за бърза мода. Смята се, че продуктът, който той моделираше, се продава за малко под $10.

Говорител на Shein заяви пред BBC News: „Въпросното изображение беше предоставено от доставчик трета страна и беше премахнато веднага след откриването му. Имаме строги стандарти за всички обяви на нашата платформа. Провеждаме задълбочено разследване, засилваме процесите си на мониторинг и ще предприемем подходящи действия срещу доставчика в съответствие с нашите политики.“

Не е известно колко дълго е било използвано изображението или кой го е продавал на уебсайта на китайската компания.

Дали изображението на Манджионе е създадено с изкуствен интелект?

Мнозина онлайн спекулират, че изображението е създадено с помощта на изкуствен интелект (AI), но все още не е ясно как е направено. BBC Verify използва инструмент за разпознаване на лица Amazon Rekognition и установи 99,9% сходство между фалшивото изображение и истинска снимка на Манджионе, направена в съда. Не е ясно дали е създадено с изкуствен интелект или с ръчен инструмент за редактиране на снимки.

„Изображението е с ниска резолюция, но има няколко признака, че може да е генерирано или манипулирано с AI“, каза Хенри Айдер, експерт по генеративен AI. „Това включва осветлението и текстурата на изображението, особено на кожата, както и появата на нещо като петно над дясната предмишница. Дясната ръка също не показва типично разделение на пръстите.“ Той добави, че генерирането на такова изображение с AI е много по-бързо и лесно, отколкото ръчното редактиране на снимки.

Изследователят на AI Хенк ван Ес заяви пред BBC News, че според него най-вероятният сценарий е, че снимката е създадена с AI и генерирана чрез Midjourney. Той добави, че смята, че истинска снимка на лицето на Манджионе вероятно е била смесена с генерирана от AI снимка.

Мрачна популярност

През април Луиджи Манджионе се призна за невинен по всички федерални обвинения, свързани с фаталното прострелване на Томпсън. 26-годишният мъж, арестуван през декември, е изправен пред обвинения в убийство и преследване. Неговото признание за невинност означава, че ще бъде изправен пред съд, а прокурорите искат смъртно наказание, ако бъде осъден.

Реакцията на обществеността към убийството на Томпсън хвърли светлина върху частното здравеопазване в САЩ, като някои възхваляват обвиняемия убиец като народен герой, а поддръжници се събират пред съдебната зала по време на изслушванията му. Случаят завладя социалните мрежи, подхранван от гнева към частните здравни застрахователи в САЩ. Началото на правните му битки накара анонимни дарители да предоставят хиляди долари за защитата му чрез различни онлайн кампании за набиране на средства.

Etsy беше залят от дрехи с името му, докато Amazon премахна подобни продукти от сайта си.

Служителят на McDonald's, който разпозна Манджионе и доведе до ареста му, стана мишена на онлайн омраза, докато самата верига за бързо хранене беше залята с лоши отзиви. Полицейското управление в Алтуна, Пенсилвания, което го арестува, дори получи смъртни заплахи.

Външният вид на Луиджи Манджионе , който той показваше в публикации в социалните мрежи, сега явно е част от привлекателността му, каза културният критик Блейкли Торнтън през декември.

Хората в САЩ са ефективно „програмирани“ да се доверяват и съчувстват на мъже, които изглеждат като Манджионе, добави той.

Адвокатите на Манджионе не са коментирали използването на образа му в Shein.