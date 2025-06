ЕС разследва китайския гигант Shein за манипулация на потребители за свръхпотребление

П отребителски организации от 21 държави са подали официална жалба до органите на ЕС относно предполагаеми „тъмни“ практики на китайската компания за бърза мода Shein, включително оказване на натиск върху клиентите да купуват повече, отколкото могат да си позволят, предаде The Guardian.

Европейската организация на потребителите (BEUC) е представила на Европейската комисия досие от 29 страници, в което се цитират множество примери за подобни „тъмни практики“ – измамни техники, целящи да подтикнат към повече покупки.

Сред тях са предполагаеми фалшиви таймери за обратно броене, съобщения за малко налични артикули, създаване на усещане за изпусната възможност, както и принудителна регистрация в сайта или приложението.

BEUC посочва, че Shein също така използва т.нар. „confirm shaming“, при което потребителите се карат да се чувстват неловко, ако пропуснат да закупят дадена стока.

В отговор Shein заявява, че потребителската организация не желае да се срещне с тях, за да обсъдят проблемите.

„Това нежелание за диалог е изключително разочароващо, особено предвид нарастващата популярност на Shein сред европейските потребители“, заявяват от компанията.

Като част от официалната жалба, потребителската организация призовава ЕС да задължи Shein да разкрие данните, стоящи зад маркетинговите послания като „остават малко бройки“ и таймерите за обратно броене до края на промоционалните кампании.

BEUC обвинява Shein в „нелоялни търговски практики“, за които твърди, че „водят до сериозни вреди за потребителите и обществото като цяло“ – като създават гардероби, пълни с почти неизползвани дрехи, и прилагат производствени методи, възможно използващи вредни за околната среда химикали.

Освен това организацията упреква Shein, че насърчава навици на пазаруване, които задълбочават екологичните и социалните проблеми.

„От една страна, тези практики насърчават прекомерни разходи и водят до икономически загуби за потребителите. От друга страна, те стимулират прекаленото потребление на дрехи, които често съдържат вредни химикали, с което подвеждат потребителите и възпрепятстват усилията им за по-зелен начин на живот. В крайна сметка допринасят за екологичните и социалните проблеми, причинени от индустрията за бърза мода“, се казва в изявлението.

Ако Shein не може да предостави доказателства, които подкрепят твърденията ѝ за лимитирани количества и обратно броене при разпродажби, трябва да бъде задължена да спре тези практики в ЕС, подчертават от BEUC.

Организацията изразява и загриженост относно „разпространението на опасни продукти в Европа, които може да не отговарят на европейските стандарти за тъкани и аксесоари“.

Жалбата идва четири месеца след като Европейската комисия и Мрежата от органи за защита на потребителите в ЕС (CPC) започнаха разследване на спазването от страна на Shein на европейското законодателство за защита на потребителите.

Миналата седмица мрежата на ЕС и CPC са уведомили Shein, че нарушава европейското законодателство по редица въпроси, сред които са фалшиви отстъпки, агресивни продажбени техники и „измамни продуктови етикети“, които внушават наличие на специални характеристики, докато всъщност те се изискват по закон.

