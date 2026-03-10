Обрат, излъгаха ли САЩ, петролът тръгна нагоре

Ц ената на петрола тръгна нагоре, изтривайки спада си от по-рано днес, след като съобщението, че САЩ са ескортирали танкер през Ормузкия проток беше изтрито.

По-рано днес цените на петрола рязко паднаха след като министърът на енергетиката на Съединените щати Крис Райт заяви в X, че американският военноморски флот успешно е ескортирал петролен танкер през Ормузкия проток, на фона на иранските заплахи за блокиране на ключовия тесния воден път.

„Президентът Тръмп поддържа стабилността на глобалната енергетика по време на военните операции срещу Иран“, обяви Райт, цитиран от „Ал-Джазира“.

„Американският военноморски флот успешно ескортира петролен танкер през Ормузкия проток, за да гарантира, че петролът продължава да тече към световните пазари,“ добави Райт.

След изказването петролът сорт Брент поевтиня с близо 15%, до 84 долара за барел.

Но минути по-късно то беше изтрито и сорт Брент надхвърли 90 долара за барел.

Говорител на Иранския корпус на гвардейците на ислямската революция отрече твърдението, направено във вече изтрита публикация на министъра на енергетиката на САЩ.

„Никой от американските военни кораби по време на войната дори не се е осмелил да се приближи до Оманско море, Персийския залив и Ормузкия проток“, каза говорителят.

Заплахата на Иран разклати цената на петрола

Около 20 процента от международните доставки на суров петрол и значителна част от доставките на втечнен природен газ преминават през протока. Тъй като преминаването през водния път е силно ограничено след ответните атаки на Иран, който беше атакуван от САЩ и Израел на 28 февруари, цените на петрола скочиха рязко до близо 120 долара за барел сорт Брент.

Междувременно генерал Дан Кейн от ВВС на САЩ, председател на Обединения комитет на началник-щабовете обяви на брифинг във Вашингтон, че вече са потопени повече от 50 ирански военни кораба.

Какво е Ормузкият проток и как затварянето му ще се отрази на цените на петрола?

Кейн подчерта, че Иран се бори, но не се оказва по-страшен противник, отколкото САЩ са си мислили, че ще бъде.