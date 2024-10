Въоръжен мъж беше арестуван близо до митинг на Тръмп

М ъж от Невада с пушка, зареден пистолет, боеприпаси и няколко фалшиви паспорта в автомобила си е бил арестуван на контролен пункт близо до митинг на кандидатат за президент на САЩ от Републиканската партия Доналд Тръмп в събота вечерта в пустинята в Южна Калифорния, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на властите.

Мъжът е бил освободен същия ден под гаранция от 5000 долара.

Тръмп: Стреля се само по значими президенти

Заподозреният, 49-годишен жител на Лас Вегас, е карал нерегистриран черен високопроходим автомобил със самоделна регистрационна табела, който е бил спрян от местните сили на реда, охраняващи митинг на Тръмп в Коачела, източно от Лос Анджелис, заяви на пресконференция шерифът на окръг Ривърсайд Чад Бианко.

Бианко каза, че според него отделът му е предотвратил опит за убийство, макар да призна, че това е предположение. Федерален служител каза вчера, че се води федерално разследване, предаде Ройтерс.

"Това, което знаем, е, че той се е появил с няколко паспорта с различни имена, нерегистриран автомобил с фалшиви регистрационни номера и със заредени огнестрелни оръжия", каза шерифът на пресконференция вчера следобед и добави: "Наистина смятам, че предотвратихме още един опит за убийство".

Trump Faces Alleged Third Assassination Attempt as Gunman Arrested at Coachella Rally



Authorities have arrested Vem Miller, 49, who was found in possession of firearms near a Donald Trump rally in Coachella, California.



Police discovered a shotgun, a high-capacity magazine,… pic.twitter.com/TWymuf3VLn