На прага на изборите в САЩ: Напрегната надпревара между Тръмп и Харис

К андидатката за президент на Демократическата партия на САЩ Камала Харис и противникът ѝ републиканец Доналд Тръмп са наравно в седем ключови щата, които вероятно ще определят изхода от президентските избори тази година, предаде Ройтерс, като цитира проучване на в. Уолстрийт джърнъл.

Проучването дава на Харис незначителна преднина от 2 процентни пункта в Аризона, Джорджия и Мичиган, срещу 6 пункта на Тръмп в Невада и 1 в Пенсилвания. Двамата са наравно в Северна Каролина и Уисконсин.

