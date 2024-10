NBC: Подкрепата за Харис и Тръмп е изравнена

П оследното проучване на общественото мнение на NBC News показва, че подкрепата за Доналд Тръмп на предстоящите президентски избори в САЩ е достигнала 48%. Камала Харис има същата подкрепа. NBC нарича резултатите показателни, като се има предвид, че до изборите остават само три седмици. Проучването е проведено в периода 4-8 октомври и в него са участвали 1000 регистрирани гласоподаватели.

