Нещо странно се случва с вълци заразени с паразит, променящ съзнанието

П роучване на данни за поведението на вълците събирани в продължение на 26 години, както и анализи на кръвта на 229 вълка показват, че инфектираните с паразита Toxoplasma gondii вълци имат 46 пъти по-голям шанс да станат водачи на глутница.

От изследването става ясно, че ефектите от този паразит в дивата природа са недостатъчно проучени – и ролята му в екосистемите и поведението на животните е подценявана.

Ако имате котка, вероятно сте чували за този паразит и преди. Микроскопичният организъм може да се размножава само в телата на котките, но може да зарази и да процъфтява в почти всички топлокръвни животни.

Това включва хора, където може да причини типично безсимптомно (но все пак потенциално фатално) паразитно заболяване, наречено токсоплазмоза.

Веднъж попаднали в друг гостоприемник, отделните паразити T. gondii трябва да намерят начин да върнат потомството си обратно в котка, ако искат те да се развият. А паразитът има страховит начин за максимално увеличаване на шансовете си.

Например плъхове, заразени с паразита, започват да поемат повече рискове и в някои случаи всъщност стават фатално привлечени от миризмата на котешка урина, което ги увеличава шанса да бъдат убити от котки.



При по-големи животни, като шимпанзета, това означава повишен риск от сблъсък с голяма котка, като леопард. Хиените, заразени с T. gondii, също е по-вероятно да бъдат убити от лъвове.

Сивите вълци (Canis lupus) в националния парк Йелоустоун не са точно котешка плячка. Но понякога тяхната територия се припокрива с тази на пумите (Puma concolor), известни носители на T. gondii, като плячката и на двата вида са лосове (Cervus canadensis), бизони (Bison bison) и елени (Odocoileus hemionus).

Понякога когато вълците ядат мъртви пуми или поглъщат изпражнения им е възможно също да се заразят. В проучване, публикувано миналата година, данните, събирани за вълците и тяхното поведение в продължение на почти 27 години, предлагат рядка възможност за проследяване на ефектите на паразита върху див, междинен гостоприемник.

Изследователите, ръководени от биолозите Конър Майер и Кира Касиди от Йелоустоунския проект, също са разгледали кръвните проби от вълци и пуми, за да преценят степента на инфекция с T. gondii.

Те открили, че вълците, които споделят територия с пумите, са по-склонни да бъдат заразени с T. gondii, като това предизвиква поведенчески последствия включващи значително повишено поемане на риск.

Заразените вълци са били 11 пъти по-склонни да се откъснат от глутницата си в търсене на нова територия. За заразените мъжки станало 50 процента по-вероятно да напуснат глутницата си в рамките на шест месеца, в сравнение с по-типичните 21 месеца за неинфектираните.



По същия начин заразените женски имат 25 процента шанс да напуснат глутницата си в рамките на 30 месеца, в сравнение с 48 месеца за тези, които не са били заразени.

Заразените вълци също са много по-склонни да станат водачи на глутница T. gondii може да повиши нивата на тестостерон, което от своя страна може да доведе до повишена агресия и желание за доминиране, черти, които биха помогнали на вълка в утвърждаването му като водач на глутница.

Това има няколко важни последствия. Лидерите на глутниците са тези, които се размножават, а предаването на T. gondii може да бъде вродено, предавайки се от майката на потомството й. Освен това може да повлияе на динамиката на цялата глутница.„Поради структурата на груповия живот в глутницата на сивите вълци, лидерите на имат непропорционално влияние върху останалите и върху груповите решения“, обясняват изследователите в своята статия.

„Ако водачите са заразени с T. gondii и покажат поведенчески промени … това може да създаде динамика, при която поведението, предизвикано от паразита в един вълк, влияе на останалите вълци в глутницата.“

Ако, например, водачът на глутницата потърси миризмата на урина от пума, докато смело навлиза в нова територия, той може да се сблъска с по-голяма опасност от излагане на паразита, следователно процента на инфектиране с T. gondii в цялата популация на вълци става по-висок.

